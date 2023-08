Der griechische Nationalspieler Konstantinos Mavropanos verlässt den VfB Stuttgart und spielt ab sofort für West Ham United.

Mavropanos stand seit 2020 beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Zunächst leihweise vom FC Arsenal, später dann fix verpflichtet dank einer Drei-Millionen-Euro-Kaufoption. Jetzt zieht es den Innenverteidiger zurück in die Premier League. Der VfB erhält angeblich 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni Ablöse für den 19-maligen griechischen Nationalspieler.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nennt "finanzielle Beweggründe"

Es gebe "natürlich im Zusammenhang mit diesem Transfer auch deutliche finanzielle Beweggründe, die uns als Verein dazu veranlassen, diesem Transfer zuzustimmen", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einer Vereinsmitteilung. "Auf seine Entwicklung zum griechischen Nationalspieler und zum international begehrten Top-Spieler können sowohl Dinos, als auch wir als VfB stolz sein. Dinos wollte unbedingt die Chance ergreifen, in die Premier League zurückzukehren", so Wohlgemuth weiter.

Mavropanos selbst sagt, für ihn sei "nach drei Jahren beim VfB Stuttgart der Moment gekommen, den nächsten Schritt zu machen" und er werde die "wunderschöne Zeit" beim VfB "immer in sehr guter Erinnerung behalten."

Mit seiner Dynamik und konsequenten Zweikampfführung wurde Dinos Mavropanos bei den Schwaben schnell zu einer festen Größe. Insgesamt absolvierte er 80 Bundesligaspiele für den VfB und erzielte dabei sechs Tore.

Mavropanos nach Endo nächster prominenter Abgang

In der vergangenen Woche hatten die Schwaben bereits den Japaner Wataru Endo für rund 18 Millionen Euro plus Boni an den FC Liverpool abgegeben. Als weiterer Verkaufskandidat gilt Borna Sosa. Torjäger Serhou Guirassy, der beim 5:0-Sieg gegen den VfL Bochum doppelt traf, will nach "Sky"-Informationen dagegen erst einmal in Stuttgart bleiben.

Auf den Abschied von Mavropanos reagierte der VfB am Dienstag bereits: Die Schwaben liehen Leonidas Stergiou vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen für ein Jahr aus. Der 21 Jahre alte Defensivspezialist hat 18 U21-Länderspiele für die Eidgenossen und 139 Partien in der Super League absolviert. Stergiou habe so "bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt", sagte Wohlgemuth. Der Transfer fühle sich "unglaublich gut an", betonte der Schweizer.