Nach Endo-Wirbel: VfB Stuttgart feiert Traumstart gegen Bochum

Der VfB Stuttgart ist mit einem klaren 5:0-Sieg gegen Bochum in die neue Saison gestartet - und das nach dem Wirbel um den Abgang von Kapitän Wataru Endo.

Tagelang dominierte nur ein Thema die Schlagzeilen zum VfB Stuttgart: Der Wechsel von Kapitän Wataru Endo zum FC Liverpool. Einen Tag vor dem Bundesliga-Auftakt verloren die Schwaben ihren Anführer, doch von einer Beeinträchtigung des Teams im Spiel gegen Bochum war nichts zu spüren. Der VfB präsentierte sich spielfreudig, zielstrebig und setzte sich am Ende hochverdient mit 5:0 gegen den VfL durch.

"Das war ein guter Einstand mit der ganzen Truppe. Sehr seriös begonnen, genau das umgesetzt, was wir vorgehabt haben", sagte VfB-Keeper Alexander Nübel nach der Partie. Trotz der sommerlich-heißen Temperaturen im Stadion "waren wir frisch", so der Torhüter weiter. "Wir machen unsere Tore effektiv und spielen am Ende ein sehr, sehr gutes Bundesligaspiel."

Doppelter Doppelpack durch Guirassy und Silas

Nach dem Abgang von Endo führte Waldemar Anton den VfB Stuttgart als Kapitän aufs Feld. Die Tore beim 5:0-Sieg erzielten Serhou Guirassy (18./77.), Dan-Axel Zagadou (38.) und Silas (60./67.). Durch die Höhe des Sieges übernahmen die Schwaben zumindest für den späten Samstagnachmittag die Tabellenführung in der Bundesliga.

VfB-Boss Wehrle erklärt den Endo-Transfer

Vor dem Anpfiff der Partie zwischen Stuttgart und Bochum äußerte sich VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle zum Verkauf von Kapitän Wataru Endo. Im Gespräch mit SWR Sport bestätigte Wehrle, dass es ein "Lebenstraum" des Japaners war, in der Premier League zu spielen. Diesen Traum wollte der Verein "nicht kaputt machen". Der Abgang sei "hart" für den VfB gewesen, aber die Freigabe sei auch "aus Respekt für seine Leistung der letzten Jahre" erteilt worden.

Im ersten Spiel nach dem Abgang des Japaners bewies der VfB Stuttgart, dass es auch ohne den langjährigen Anführer geht. Natürlich war es erst ein Spiel. Und der VfL Bochum gehört eher zu den Mannschaften, die um den Klassenverbleib kämpfen müssen. Und dennoch ist es immer noch die Bundesliga, in der eine Mannschaft viel richtig machen muss, um den Gegner zu dominieren und mit 5:0 zu besiegen. Genau das hat der VfB Stuttgart am Samstagnachmittag getan.