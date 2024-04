per Mail teilen

Der VfB Stuttgart braucht Punkte für die Champions League. Die will er auch beim seit 45 Pflichtspielen ungeschlagenen Meister Bayer 04 Leverkusen holen.

Aller guten Dinge sind drei: Der VfB Stuttgart will Bayer Leverkusen im dritten Anlauf packen und dem deutschen Meister endlich die erste Saisonniederlage zufügen. "Es ist für Bayer ein Anreiz, es dabei zu belassen. Aber für uns ist es auch ein Anreiz, das zu ändern. Wir waren zweimal nah dran diese Saison, sie zu schlagen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Gastspiel in Leverkusen am Samstag (ab 18:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de). Der VfB Stuttgart traut sich zu, die Erfolgsserie von Meister Bayer Leverkusen aus Stuttgarter Sicht "endlich" zu beenden.

VfB Stuttgart hat die Champions League vor Augen

Zweimal haben es die Schwaben in der laufenden Saison bereits versucht: In der Hinrunde trotzten die Schwaben der Werkself immerhin ein Unentschieden ab, im Pokal-Viertelfinale unterlagen sie nach einer starken Leistung unglücklich. Bayer ist auch nach dem 45. Saisonspiel ungeschlagen. "Das ist außergewöhnlich", sagte Hoeneß.

In Sachen Motivation macht sich der Coach keine Sorgen: Zwar wollten die Leverkusener ihre Serie trotz ihrer vorzeitigen Meisterschaft sicher fortsetzen, meinte der 41-Jährige. Aber mit der möglichen Qualifikation für die Champions League habe der VfB "in der Bundesliga noch ein größeres Ziel vor Augen. Es muss klar sein, dass wir bereit sind, ans Äußerste zu gehen. Das muss zu sehen sein."

Sollte der Tabellendritte gegen den Europa-League-Halbfinalisten gewinnen und der Fünfte Dortmund in Leipzig verlieren, wäre zumindest Rang vier praktisch sicher - Stuttgart hätte dann neun Punkte und mindestens elf Tore Vorsprung auf die Borussia.

Da müsste dann aus Sicht der Schwaben wirklich alles schieflaufen, damit sie den Vorsprung in den letzten drei Spielen bei nur noch neun zu vergebenden Punkten noch verspielen. Allerdings hat Stuttgart von den vergangenen 25 Spielen nur eines gegen Bayer gewinnen können.

VfB Stuttgart will Florian Wirtz kaltstellen

Ein Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Florian Wirtz auszuschalten. "Er muss uns spüren. Er muss das Gefühl haben, nicht aufdrehen zu können", sagte Hoeneß. Dafür müsse man mannschaftstaktisch sorgen und enge Räume schaffen: "Wir müssen clever sein, weil er immer agil und viel unterwegs ist."

Enzo Millot wird am Samstag den gelbgesperrten Angelo Stiller ersetzen. Zudem fehlen weiter die Langzeitverletzten Josha Vagnoman und Dan-Axel Zagadou. Der wegen eines Kieferbruchs wochenlang ausgefallene Verteidiger Anthony Rouault sei möglicherweise wieder ein Kandidat für die Startelf, meinte Hoeneß.