Der Schweizer Leonidas Stergiou verstärkt den VfB Stuttgart. Der Verteidiger wechselt per Leihe vom FC St. Gallen in die Bundesliga.

Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Leonidas Stergiou vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen für ein Jahr ausgeliehen. Der 21 Jahre alte Defensivspezialist hat 18 U21-Länderspiele für die Eidgenossen und 139 Partien in der Super League absolviert. Stergiou habe so "bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einer Vereinsmitteilung. Der Transfer fühle sich "unglaublich gut an", betonte der Schweizer.

Der Schweizer Leonidas Stergiou kommt vom FC St. Gallen zum VfB Stuttgart. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Vom ehemaligen Stuttgarter Chadrac Akolo habe Stergiou viel Gutes über den VfB und "seine überragenden Fans" gehört. Stuttgart besitzt nach Informationen des Sportmagazins "kicker" anschließend eine Kaufoption für zwei Millionen Euro.

Stergiou ist Schweizer Nationalspieler

Der 21-Jährige spielt seit 2015 für St. Gallen und wurde dort ausgebildet. Er durchlief ab der U15 die Schweizer Nationalmannschaften und trug in der U21 die Kapitänsbinde. Im Juni 2022 debütierte Stergiou in der A-Nationalmannschaft.

Der VfB war am Samstag mit einem furiosen 5:0 (2:0) über den VfL Bochum in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Am Freitag (20:30 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß bei DFB-Pokalsieger RB Leipzig zu Gast.