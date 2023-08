VfB Stuttgart: Wechsel von Wataru Endo nach Liverpool auf der Zielgeraden

per Mail teilen

Wataru Endo steht nach SWR-Informationen kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Der VfB Stuttgart braucht demnach einen neuen Kapitän.

Wataru Endo stellt den VfB Stuttgart vor ein Problem. Denn laut SWR Informationen ist der Wechsel des Kapitäns und Mittelfeldmotors nach Liverpool nur noch eine Frage der Zeit. Demnach befindet sich Endo bereits in England, um den obligatorischen Medizincheck bei den Reds zu absolvieren. Der Deal ist damit auf der Zielgeraden. Liverpool ist Medienberichten zufolge bereit, zwischen 20 und 25 Millionen Euro nach Bad Cannstatt zu überweisen. Der 30-jährige Japaner soll bei den Reds das defensive Mittelfeld verstärken.

Hoeneß bestätigt drohenden Abgang von Endo

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß äußerte sich am Donnerstag zu den Entwicklungen rund um Wataru Endo. Der Chefcoach bestätigte auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Bochum, dass der Verein Endo für medizinische Tests in Liverpool freigegeben hat. Er mache "keinen Hehl daraus, dass es uns sportlich richtig wehtut", so Hoeneß.

Doch Hoeneß wollte Endo diese Chance nicht verbauen: "Man muss die Personalie differenzierter betrachten. Aus Spielersicht: Mit 30 die Möglichkeit zu haben, zum FC Liverpool zu wechseln. Hat er immer mal wieder gesagt in Interviews, das ist ein Traum von ihm." Deshalb gab es laut Hoeneß "wenige Möglichkeiten zu intervenieren. Hab ich auch gar nicht." Im ersten Heimspiel gegen Bochum (Samstag, 15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) wird Waldemar Anton das VfB-Team als Kapitän aufs Feld führen.

Wie Endo in vier Jahren beim VfB Stuttgart zu "Legendo" wurde

Endo war im Sommer 2019 vom belgischen Verein VV St. Truiden zum VfB gewechselt. Seitdem entwickelte er sich zu einem der unumstrittenen Leistungsträger der Schwaben und hatte sich spätestens seit seinem Last-Minute-Siegtor zum Klassenerhalt im Sommer 2022 Legenden-Status beim VfB Stuttgart erarbeitet. Erst vorige Woche hatte Trainer Sebastian Hoeneß verkündet, dass der 50-malige Nationalspieler den VfB auch in dieser Saison als Kapitän anführen soll.

Sein Vertrag läuft bei den Schwaben noch bis 2024. Allerdings hatte Endo schon im Sommer 2022 den Wunsch geäußert, gerne mal in der Premier League spielen zu wollen. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hatte zuletzt das Interesse des VfB bestätigt, über das nächste Jahr hinaus mit Endo weiterarbeiten zu wollen. Nun scheinen sich die Wege schon in diesem Sommer trennen, für Stuttgart würde der Abgang sportlich eine deutliche Lücke hinterlassen.

VfB Stuttgart will Transferüberschüsse erwirtschaften

Finanziell könnte der VfB Stuttgart mit einem Endo-Transfer hingegen eine große Lücke schließen: "Wir werden natürlich Transferüberschüsse erwirtschaften müssen", hatte der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle kurz nach den Relegationsspielen gegen den Hamburger SV gesagt. Der Kicker berichtete von angestrebten 45 Millionen Euro.

In Liverpool träfe Endo auf Trainer Jürgen Klopp, dessen Reds zuletzt Probleme hatten, die Wunschspieler für das Mittelfeld zu verpflichten. Nach den Abgängen von Jordan Henderson und Fabinho nach Saudi-Arabien sowie Alex Oxlade-Chamberlain (Besiktas) und Naby Keita (Werder Bremen) hat Liverpool im zentralen Mittelfeld akuten Handlungsbedarf. Und nachdem Wunschspieler Moisés Caicedo für kolportierte 133 Millionen Euro zum FC Chelsea gewechselt ist, ist Liverpool auf der Suche nach Alternativen.

Droht dem VfB Stuttgart der Ausverkauf?

In Stuttgart halten sich zudem Gerüchte, dass Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos mit West Ham United verhandelt. Nach SWR-Informationen laufen bereits Gespräche. Dazu steht Linksverteidiger Borna Sosa schon seit Monaten auf den Einkaufszetteln diverser Klubs. Zuletzt war von einem Wechsel nach Sevilla oder Saudi Arabien die Rede. Sollten diese Leistungsträger den VfB Stuttgart allesamt verlassen, wäre das ein herber Rückschlag für die Ambitionen des VfB Stuttgart, sich in der neuen Saison aus dem Abstiegskampf herauszuhalten. "Stand jetzt ist unser Kader gut aufgestellt", sagte Chefcoach Sebastian Hoeneß am Sonntag im Interview mit SWR Sport. "Wenn uns noch Spieler verlassen, müssen wir natürlich reagieren."