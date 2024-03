Vor dem zweiten Heimspiel im Playoff-Viertelfinale warten die Eishockey-Fans der Wild Wings Stunden vor Spielbeginn am Stadion in Villingen-Schwenningen, um ihre Spieler zu empfangen.

Die Schwenninger Wild Wings sorgen in der aktuellen Saison der Deutschen Eishockeyliga weiter für Furore: Nach der ersten Qualifikation für ein Playoff-Viertelfinale seit 1995 führen sie in der Serie gegen die Straubing Tigers mit 2:1. Vor dem Heimspiel am Sonntagabend danken es ihnen ihre Fans mit Fanjubel vor dem Spiel.

Die Fans der Schwenninger Wild Wings empfangen ihre Spieler mit einem Fanauflauf. SWR

Herzlicher Empfang der Mannschaft

Die ankommenden Spieler wurden von circa 50 Fans vorm Stadion bejubelt. Ursprünglich war eine Fankette mit hundert Fans angekündigt, organisiert von einem begeisterten Wild Wings-Anhänger, der die "Jungs vom Neckar" würdig empfangen wollte. Ganz so ein großer Auflauf war es dann doch nicht - vielleicht auch wegen Schnee und Regen, der die Fans am Sonntag davon abgehalten haben könnte, drei Stunden vor Spielbeginn in der Kälte zu warten.

Fans der Schwenninger Wild Wings bringen ihre Helios Arena zum Beben. SWR Christoph Regli

Große Heimstärke in der Helios Arena

Die Heimstärke und die Unterstützung der Fans könnten zwei der Gründe für den Erfolg der Wild Wings in dieser Saison sein. Kein Team holte in der Hauptrunde zuhause mehr Punkte als die "Jungs vom Neckar". Auch das erste Playoff-Heimspiel gewannen die Schwenninger souverän mit 5:1. Nach einem hochemotionalen Sieg im letzten Spiel in Straubing, mit dem entscheidenden Tor von Tyson Spink in der Verlängerung, könnten die Wild Wings mit einem Heimsieg einen großen Schritt in Richtung Playoff-Halbfinale machen. Die "Blau-Weißen" führen in der Best-of-Seven Serie gegen die Straubing Tigers derzeit mit 2:1. Spielbeginn in der Schwenninger Helios Arena ist 19 Uhr.