Adler Mannheim verlieren ihr drittes Spiel gegen Berlin - Schwenningen gewinnt

Im Playoff-Viertelfinale können die Adler Mannheim bei den Eisbären Berlin keinen zweiten Sieg holen. Die Schwenninger Wild Wings legten hingegen bei den Straubing Tigers nach.

Die Adler Mannheim haben erneut gegen die Eisbären Berlin verloren. Im ersten Drittel trafen Yannick Veilleux und Kai Wissmann für Berlin. Im zweiten Drittel erhöhte Blaine Byron auf 3:0. Durch Leon Gawanke und Ryan MacInnis kamen die Adler im letzten Drittel nochmal ran. Das war allerdings zu spät, Mannheim verlor 2:3. Zudem schwächten sich die Adler durch eine Spieldauerdisziplinarstrafe für den früheren NHL-Verteidiger Korbinian Holzer selbst. Nach dem Auftaktsieg und zwei Niederlagen liegen die Mannheimer in ihrer Viertelfinal-Serie 1:2 hinten.

Am Sonntagnachmittag (24.3., 14 Uhr) kommt es dann in Mannheim zum nächsten Aufeinandertreffen der beiden Teams. Beim vergangenen Spiel in Mannheim hatte der provokante Torjubel des Berliners Lean Bergmann für Furore gesorgt. Bergmann hatte nach seinem Tor zur 3:2-Führung ausgiebig vor dem Anhang seines Ex-Klubs gefeiert und war danach in einer Schlägerei verwickelt. Anschließend reagierten die Mannheimer und boten den Fans an, alte Trikots von Bergmann zurückzugeben. Die Berliner hingegen boten 20 Prozent Rabatt auf das Bergmann-Trikot.

Overtime: Schwenninger Wild Wings gewinnen gegen Straubing

In der Best-of-Seven-Serie gegen die Straubing Tigers haben die Schwenninger Wild Wings nachgelegt. Nach dem 5:1 im zweiten Spiel und dem Ausgleich in der Playoff-Serie liegen die Wild Wings nun vorn. Bei den Bayern ging die Mannschaft bereits im ersten Drittel durch die Tore von Phil Hungerecker, Alexander Karachun und Daniel Pfaffengut 3:0 in Führung. Die Tigers machten es im zweiten Drittel aber nochmal spannend und kamen auf 2:3 heran. Im letzten Drittel mussten die Wild Wings in doppelter Unterzahl spielen und Straubing glich durch Marcel Brandt aus. In der Overtime setzten sich die Schwenninger dann durch, weil Tylor Spink traf. Sein Team führt nun mit 2:1 in der Best-of-Seven-Serie. Das vierte Spiel findet am Sonntag (24.3., 19 Uhr) wieder vor der Heimkulisse der Schwenninger statt.