Das neue Jahr hat gerade erst gestartet und schon jetzt gibt es so einige Termine, auf die wir uns 2025 freuen können. Ein Überblick, der Vorfreude weckt.

Narrentreiben, durchtanzte Sommernächte und die perfekte Surf-Welle in Freiburg. Was in Südbaden und im Dreiländereck 2025 Schönes ansteht.





Auch 2025 ist der närrische Kalender in Südbaden wieder prall gefüllt - auch wenn wegen der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 einige Umzüge abgesagt worden sind wie etwa in Kehl. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht beginnt am 6. Januar. Einige Zünfte starten an diesem Tag mit dem traditionellen "Abstauben" der Häser. Der Schalk wird in Gengenbach (Ortenaukreis) dagegen traditionell erst drei Wochen vor "Fasend", am 8. Februar 2025, durch die die Hemdglunker in Gengenbach geweckt. Am selben Wochenende feiert die Narrenzunft Bad-Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) 100-jährigen Geburtstag mit einem großen Landschaftstreffen "Baar" der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Kunterbunt und närrisch wird es außerdem eine Woche später, wenn am 15. und 16. Februar 2025 rund 3.000 Narren beim großen Hochrhein-Narrentreffen durch Waldshut ziehen.

Außerdem ist da natürlich noch die Straßenfasnet mit ihren Umzügen. Die hohen Tage der Fastnacht starten in diesem Jahr am 27. Februar 2025 mit dem "Schmutzigen Dunstig", wie er in einigen Regionen genannt wird. Zu den Highlights der Fastnacht bis zum Aschermittwoch am 5. März 2025 zählen neben dem Rottweiler Narrensprung, der Da-Bach-na-Fahrt in Schramberg (Kreis Rottweil), dem Umzug der Narrozunft Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und den Schuttigumzügen in Elzach (Kreis Emmendingen) auch die Gelbeutelwäsche in den Freiburger Bächle.

Ein Federahannes, eine Rottweiler Narrenfigur, springt während des Narrensprungs vor dem Schwarzen Tor. Der Rottweiler Narrensprung zählt zu den Höhepunkten der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Silas Stein

Am 10. März 2025 geht es dann auf der anderen Seite des Rheins los - und zwar ziemlich früh. Um 4 Uhr heißt es in der Basler Innenstadt: "Morgenstraich: Vorwärts, marsch!"

Mit dem Neujahrsempfang beginnen am Abend des 3. Januar 2025 die Feiern zum Tausend-Jahr Jubiläum der Stadt Todtnau (Kreis Lörrach). Zu diesem Anlass hat sich unter anderem der Ski-Club Todtnau etwas Besonderes ausgedacht: Er markiert am 12. Januar mit Lichtern die Slalomstrecke der Deutschen Skimeisterschaft von 1968. Am 4. April 2025 treten in der Todtnauer Silberberghalle Mundart-Künstler aus dem Wiesental auf. Außerdem pflanzt Todtnau zu seinem Tausend-Jahr-Jubiläum Eintausend Bäume und stößt mit einem eigens für das Jubiläum gebrauten Bier an.

Vom 22. März bis zum 23. April 2025 verwandeln sich elf Städte im Ortenaukreis in Bühnen für Puppen und Marionetten. 1999 wurde die PuppenParade Ortenau gegründet. Seitdem hat sie sich zu einem der größten Figurentheater-Festivals in Baden-Württemberg entwickelt. In Achern, Ettenheim, Friesenheim, Gengenbach, Kehl, Lahr, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Rust und Zell am Harmersbach gibt es neben zahlreichen Aufführungen für Kinder und Erwachsene auch Mitmach-Aktionen für Kinder. Das Programm umfasst eine Vielzahl an Inszenierungen, darunter "Der kleine Prinz", "Pippi Langstrumpf" und "Dracula".

Die perfekte Welle reiten: Das geht ab April auch in Freiburg. Das Konzept: Eine künstliche Welle, die konstant in Bewegung ist. Sie soll für Surferinnen und Surfer mit unterschiedlich viel Erfahrung geeignet sein. Drumherum wird es einen Beachclub mit Café, Bar und Essensständen geben. Zwei Millionen Euro investiert das Gundelfinger Unternehmen Surfield in die Anlage im Freiburger Norden. Ganz billig wird es wohl auch für die Surferinnen und Surfer nicht: Aktuell liegen die Preise im Vorverkauf bei 39 bis 49 Euro für eine Surf-Einheit über 45 Minuten. Dasselbe Unternehmen plant übrigens auch in Lahr (Ortenaukreis) einen noch größeren Surf-Park. Dort ist aber noch kein Standort gefunden.

Bunt, herzlich und modern - so soll der Schweizer ESC vom 13. bis zum 17. Mai in Basel werden. Während des ESC soll es Boulevards, Public Viewing und Eventbühnen im Stadtgebiet geben. Basels Nachbarstadt Weil am Rhein (Kreis Lörrach) plant ebenfalls Konzerte und Public Viewing. Tickets für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel gibt es ab dem 29. Januar 2025. Interessierte müssen sich aber vorher bis zum 10. Januar 2025 auf der Internetseite Ticketcorner.ch registrieren. Die Preise reichen von 40 Franken für Nachmittagsshows bis 350 Franken für die Finalshow.

Das Logo des ESC 2025 in Basel mit vielen Herzchen und einem roten Farbblock. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Im Jahr 2025 kommen wieder tolle Musikerinnen und Musiker nach Südbaden: Die legänderen Beach Boys kommen zum Stimmen-Festival in Lörrach. Einen Tag später blickt dort die Kölner Rockband BAP mit dem Publikum auf die eigene Karriere zurück. Beim Breisacher Pinot&Rock-Festival Anfang Juli (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) können wir uns an insgesamt drei Tagen unter anderem freuen auf Alvaro Soler, Jan Delay, Max Herre & Joy Denalane, die No Angles und Stefanie Heintzmann. Am gleichen Wochenende spielen in Emmendingen beim I EM MUSIC-Festival unter anderem Johannes Oerding und Samu Haber. Auch beim Freiburger ZMF ist von Mitte Juli bis Anfang August viel geboten: Neben den Beatsteaks aus Berlin sind internationale Stars wie die Hooters, Patti Smith, Anastacia, Gianna Nannini und Amy Macdonald gebucht. Auch das Sea You Festival und zahlreiche andere Festivals steigern die Vorfreude auf durchtanzte Sommernächte. Tickets gibt es im Netz auf den Seiten des jeweiligen Festivals.

Hoher Besuch: Amy MacDonald kommt zum Stimmen-Festival nach Lörrach. Universal

Ein Jahr nach der Männer-EM im eigenen Land spielen 2025 die deutschen Frauen um den EM-Titel. Und das bei uns um die Ecke: Die Schweiz trägt das Turnier in diesem Jahr aus, vom 2. bis zum 27. Juli 2025. Fünf Spiele, darunter auch das Finale, finden im Basler St. Jakob-Park statt. Die deutsche Mannschaft gehört zum erweiterten Favoritenkreis. Mit an Bord könnte dann auch die 20-jährige Cora Zicai vom SC Freiburg sein, die zuletzt in ihrem ersten Länderspiel überzeugte. Das Tolle: Schon für umgerechnet etwa 25 Euro gibt es Tickets für die Gruppenphase. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Kurztrip zum zweiten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Dänemark in Basel?

Im St.Jakob-Park in Basel finden drei Gruppenspiele, ein Viertelfinal-Spiel und das Finale statt. dpa Bildfunk Picture Alliance / Gaetan Bally

Zahlreiche Hocks, Wein- oder Dorffeste laden auch 2025 wieder zum Verweilen ein. Vor allem in den Sommermonaten ist einiges los. Südbaden präsentiert sich dann wieder als Weinregion mit einer tollen Vielfalt. Im Juni wird zum Beispiel auf dem Durbacher Weinfest 6. - 8. Juni 2025 (Ortenaukreis), den Ihringer Weintagen 20. - 23. Juni 2025 (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) oder bei "Wein & Musik" in Staufen vom 27. - 29. Juni 2025, (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gefeiert. Weinkenner und -freunde kommen aber auch später im Jahr auf ihre Kosten: Vom 3. - 8. Juli 2025 Juli 2025 findet wieder das Freiburger Weinfest statt. Emmendingen lädt vom 15. - 18. August 2025 zum Breisgauer Weinfest und vom 29. August bis 1. September 2025 feiert Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) das große Breisacher Weinfest.

Sich bei heißen Temperaturen von einer leichten Strömung durch den Rhein treiben lassen, vorbei an einer malerischen Altstadt. Das geht beim Rheinschwimmen in Basel im Sommer. Einfach Klamotten und andere Habseligkeiten in einen bunten, sogenannten "Wickelfisch", ein Schwimmsack in der Form eines Fischs, und schon kann man sich gemütlich den Fluss hinuntertreiben lassen. Einmal im Jahr organisiert die Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft ein offizielles Rheinschwimmen, zu dem Tausende Schwimmerinnen und Schwimmer kommen. Das nächste ist geplant am 12. August 2025.