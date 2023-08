Am Abend schwimmen in Basel wieder mehrere Tausend Menschen im Rhein. Denn: Das traditionelle Rheinschwimmen findet wieder statt. Beginn ist um 18 Uhr.

In Bikini und Badehosen steigen die Basler am Dienstagabend kollektiv in den "Bach", wie sie den Rhein liebevoll nennen. Bis zu 5.000 Menschen werden am Abend beim traditionellen Rheinschwimmen erwartet.

Kleidung schwimmt in "Wickelfisch" mit

Die Wassertemperatur von 21 Grad verspricht angesichts der Hochsommerhitze eine angenehme Abkühlung. Die Kleider nehmen Jung und Alt in den Rhein mit – in einem sogenannten "Wickelfisch", einem gewickelten und damit gut geschlossenen Plastiksack.

Beim Basler Rheinschwimmen im vergangenen Jahr haben 4.500 Menschen mitgemacht. SWR Matthias Zeller

Die rund zwei Kilometer lange Strecke können sich die Schwimmer mit dem Strom treiben lassen – beobachtet von den Einsatzkräften von der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG, Feuerwehr, Polizei und Sanitätern. 2022 hatte das offizielle Basler Rheinschwimmen nach einer Pause durch Corona erstmals wieder und zum 42. Mal stattgefunden.