"Katzenmusik" in Endingen oder traditioneller Narrensprung in Rottweil. "Da-Bach-na" in Schramberg oder im großen Umzug durch Freiburg. Südbaden ist Montag ganz in Narrenhand.

16:40 Uhr Rosenmontagsumzug in Freiburg begeistert viele Tausende Närrinnen und Narren, Zünfte, Musikgruppen, Fanfarenzüge und Guggemusiken machen am Montagnachmittag die Freiburger Altstadt unsicher. Am Straßenrand drängt sich das Publikum. Kinder sammeln Bonbons, Erwachsene tanzen, fotografieren und rufen Fastnachsrufe bis zur Heiserkeit. Narri!..............Narro!

15:45 Uhr Laut Polizei bleibt alles ruhig beim wilden Narrensprung in Rottweil Die Narren in Rottweil sind schon seit Stunden auf den Beinen. Nach Angaben der Polizei sind dort rund 5.000 Narren durch die Altstadt gehüpft und getanzt zur Freude von etwa 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Aus polizeilicher Sicht ist alles ruhig geblieben, während Reiter und Musikkapellen durchs Schwarze Tor strömten und die Narren ihre wilden Sprünge vollführten. Morgen ab 8 Uhr tun sie das auch noch einmal.

13:30 Uhr Noch fährt das Auto übers Wasser "da Bach na" In Schramberg wird nun ein Zuber nach dem anderen ins Wasser gelassen: Der "Basketball Weltmeister" und "100 Jahre Mikey Mouse" sind schon den Bach runter - unter vergnügtem Gejohle der Zuschauerinnen und Zuschauer, die am Ufer der Schiltach Position bezogen haben. Und darauf hoffen, dass die Fahrerinnen und Fahrer am Ende nicht "furtz-trocken" aus dem Zuber klettern. Video herunterladen (71,5 MB | MP4)

13:10 Uhr Rotssuppe... mit Voleihig vom "Drochehüüler"-Orde in Lörrach Die Narrenzunft Lörrach 1936 e.V. hat Christoph Ebner, den Leiter des SWR-Studios Freiburg, ausgezeichnet. Er bekam den "Drochehüüler"-Orden verliehen. Die Lörracher Narrenzunft hat den Freiburger SWR-Studioleiter Christoph Ebner mit dem "Drochehüüler"-Orden ausgezeichnet. Er wurde wegen Dekadenz angeklagt, weil er im Herbst im Dreiländermuseum einen Vortrag über "Wein und Revolution" gehalten hatte. SWR Matthias Zeller Bild in Detailansicht öffnen Am Rosenmontag gibt's bei der Narrenzunft Lörrach 1936 Rotssuppe und den "Drochehüüler"-Orden. Über diese Auszeichnung darf sich am 12.02.2024 der Leiter des SWR-Studios Freiburg, Christoph Ebner, freuen. SWR Matthias Zeller Bild in Detailansicht öffnen

12:32 Uhr Tauchgang oder Regen: Hauptsache "Batsch-nass" in Schramberg Schon am Vormittag ziehen am Fasnetsmontag die "Bach-Na-Fahrerinnen" und "-Fahrer" mit ihren Zubern durch die Schramberger Fußgängerzone zum Startplatz der "Da-Bach-Na-Fahrt". Punkt 13 Uhr soll's losgehen, 40 geschmückte Zuber fahren dann die Schiltach hinab. Wer reinfällt, wird spätestens dann wach. Und wenn das Wasser, wie diesen Montag, auch von oben kommt, egal, dann wird eben auch das Publikum "batsch-nass". Noch kommt das Wasser nur von oben. In Schramberg werden die Zuber an den Bach gefahren für die wilde Fahrt. SWR Hardy Faisst

11:40 Uhr Vorfreude auf nasses Vergnügen in Schramberg In Schramberg (Landkreis Rottweil) steigt die Vorfreude auf die "Da-Bach-na-Fahrt". Trotz des nasskalten Wetters wollen am Montagmittag mehrere Hundert Zuschauer dabei sein. 40 phantasievoll geschmückte Zuber - darunter Raketen, Tigerenten, Weltraumlabore und Bachwatsch-Rettungsboote - werden mit ihren Fahrern von einer Rampe in die Schiltach gestoßen und dann auf der 500 Meter langen Strecke voller Stromschnellen ihrem Glück überlassen.