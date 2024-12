Rund 80 weihnachtlich geschmückte Traktoren sind am Freitagabend durch Bonndorf im Kreis Waldshut gefahren. Was als Protestaktion verstanden werden könnte, war anders gemeint.

Laut knatternd sind am Freitagabend rund 80 Traktoren durch Bonndorf (Kreis Waldshut) gefahren. Was aussah wie ein erneuter Bauernprotest, war allerdings ein Dankeschön an die Verbraucher. Denn eines ist klar: Wer regional einkauft, unterstützt die Produktion vor Ort.

Hintergrund ist das Mercosur-Freihandelsabkommen

Mit der Aktion am Freitagabend wollte sich der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) bei den Menschen bedanken, die regional einkaufen und damit die heimische Landwirtschaft unterstützen. Hintergrund ist das kürzlich unterzeichnete Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten. Die Bauern befürchten, dass Billigfleisch aus Südamerika ihre Produkte vom Markt verdrängt.

Landwirtschaftsminister Hauk lobt Aktion

Bei der Kundgebung am Freitagabend wollten die Landwirte den Menschen für ihre bisherige Unterstützung danken und sie ermutigen, weiterhin regionale Produkte zu kaufen. Außerdem wollten sie sich für den Rückhalt in der Bevölkerung bei den Protesten in diesem Jahr bedanken. Nach der Traktorfahrt sprach Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) zu den Menschen. Er zeigte sich erfreut über die friedliche Demonstration nach den Bauernprotesten Anfang des Jahres. Gleichzeitig warb er für Zollerleichterungen für südamerikanische Produkte, die Milchbauern im Schwarzwald müssten sich keine Sorgen machen, so Hauk.