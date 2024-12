per Mail teilen

Salti, weite Sprünge und Überraschungen - beim Weltweihnachtscircus Stuttgart gibt es auch in diesem Jahr wieder Nervenkitzel, Nummern zum Träumen und Sachen zum Lachen.

Mehr als 100 Artistinnen und Artisten aus aller Welt gastieren beim Jubiläum des Weltweihnachtscircus vom 5. Dezember 2024 bis zum 6. Januar 2025 auf dem Cannstatter Wasen. Dazu gehört in diesem Jahr auch "Revolution The Art of Dance". Geboten wird ein Feuerwerk aus dem argentinischen Tanz Malambo sowie Trommeln und Boleadores - einer Art Lassos mit zwei oder drei Nylonbällen am Ende. Bisher wurde diese Kombination ausschließlich von Männergruppen aufgeführt. Beim Weltweihnachtscircus präsentiert ein reines Frauenteam diese Show.

"The Flying Caballeros" versuchen gleich mehrere Vierfach-Salti in einer Nummer. Beim Weltweihnachtscircus feiern sie ihre Deutschlandpremiere, im Januar werden sie beim Zirkusfestival in Monte Carlo zu sehen sein.

Elegante Kraftprotze beim Weltweihnachtscircus

Kraft gepaart mit absoluter Eleganz präsentieren gleich mehrere Artistinnen und Artisten. Die Ukrainerin Viktoriia Dziuba bietet als Equilibristin technisch hochkarätige und trotzdem elegante Handstandnummern. 2023 wurde sie dafür beim Zirkusfestival in Monte Carlo mit einem Silbernen Clown geehrt.

Dieselbe Auszeichnung haben auch "Just two Men" bekommen, zwei ehemalige ukrainische Olympiateilnehmer, die hochkarätige Akrobatik an Bändern bieten, die von der Decke hängen. Das französisch-kubanische "Duo Solys" zeigt eine Balance-Show, bei der sogar ein Mini-Eiffelturm eine tragende Rolle spielt. Und Maria Sarach verbindet ihre Handstandakrobatik mit extremen Drehungen und Windungen.

Chinesische Spitzenakrobaten in Großgruppen

Eine spektakuläre Flugshow zeigt die "Wuhan Acrobatic Troupe" aus China. Bis zu 19 Akrobatinnen und Akrobaten fliegen schwindelerregend hoch und mit beindruckenden Salti durch die Manege. Für die größte "Russische Schaukel" der Welt gab es ebenfalls schon einen Silbernen Clown in Monte Carlo.

Gute Aussichten für die Auszeichnungen mit einem Clown in Monte Carlo hat eine weitere chinesische Großgruppe beim 30. Weltweihnachtscircus. Die größte Fahrrad-Akrobatiknummer der Welt ist nämlich schon für das Zirkusfestival im Januar 2025 nach Monte Carlo eingeladen. 21 Mitglieder der "China National Acrobatic Troupe" zeigen auf und mit dem Rad Kunststücke, die man besser nicht nachmachen sollte: Wilde Sprünge, Pyramiden und einen "Geisterläufer", der über die Schultern einer Schlange von Radfahrern joggt - entgegen der Fahrtrichtung.

"Pferdeflüsterer" beim Weltweihnachtscircus

Auch zwei Tiernummern gehören zum diesjährigen Programm. Der Italiener Alex Giona gilt als "Pferdeflüsterer". Er präsentiert seine Pferde so, als würden sie sich in freier Wildbahn begegnen - und dort tanzen. Musikalisch begleitet werden sie dabei von Svetlana Sazonenko auf der Geige. Auch für diese Nummer gab es in Monte Carlo einen Silbernen Clown.

Auf den Hund - oder besser gesagt die Hunde - gekommen sind Alex und Romy Jostmann. Im Zentrum ihrer Show stehen Megan, Candy, Sophie, Charlotte, Chloé und Coco Chanel. Die sechs Großpudel toben durch die Manege und halten Herrchen und Frauchen ordentlich auf Trab.

Nervenkitzel, Eleganz und Poesie

Um "Deadly Games", tödliche Spiele, geht es in der Messerwurfnummer von Alfredo und Coral aus Brasilien, die in Monte Carlo einen Bronzenen Clown gewonnen haben - genauso wie Aleksandr Batuev, der als "Schlangenmann" ausgezeichnet wurde. Das "Duo Laos" zeigt akrobatischen Tanz voller Leidenschaft und Emotion. Liza Krutikova bietet ein temporeiches Solo hoch oben in der Manege. Die Nummer des Duo Stauberti dreht sich um eine bis zu fünf Meter lange Eisenstange.

Mehrere Clowns beim Weltweihnachtscircus

Kein Zirkus ohne Clowns - beim 30. Weltweihnachtscircus in Stuttgart sind es gleich drei. Yann Ross aus Frankreich gilt als einer der besten Musikclowns der Welt. Er spielt rund 20 verschiedene Instrumente und verkörpert den klassischen Clown in der Tradition von Charlie Rivel und Grock.

Nicht ganz so viele, dafür aber mehrere Instrumente gleichzeitig spielt der Clown Chistirrin. Er kann aber genauso gut auf einem Einrad fahren und mit einem Ball, Tellern und Keulen gleichzeitig jonglieren. Ein absolutes Novum im Weltweihnachtscircus in Stuttgart: eine Clownin! Die Kanadierin Mooky hat schon im Cirque du Soleil das Publikum mit originellem und innovativem Slapstick zum Lachen gebracht - jetzt ist das Publikum in Stuttgart dran.