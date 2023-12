per Mail teilen

"Stille Nacht" gesungen von Tausenden bei Kerzenlicht: Beim traditionellen Stuttgarter Weihnachtssingen Samstagabend kamen alle in Feiertagsstimmung. So viele Menschen waren noch nie dabei.

Am Samstagabend sind fast 7.000 Menschen zum Stuttgarter Weihnachtssingen gekommen. So viele wie noch nie, erklärte der Veranstalter. Im Gazi-Stadion auf der Waldau, dem Heimstadion der Stuttgarter Kickers, stimmte ein Chor Weihnachtslieder an.

SWR Reporterin Frederike Hagedorn war beim Weihnachtssingen dabei:

Mehr Besucher denn je beim Weihnachtssingen in Stuttgart

Laut Veranstalter wurden beim diesjährigen Weihnachtssingen rund 6.900 Tickets verkauft. Im vergangenen Jahr waren es nur 3.500. Vom Nieselregen und starken Wind ließen sich die Sängerinnen und Sänger die Stimmung nicht verderben.

Mitten auf dem Fußballfeld im Gazi-Stadion steht ein bunt beleuchteter Weihnachtsbaum. SWR Friderike Hagedorn

Spätestens beim großen Finale waren dann alle von der Weihnachtsstimmung erfasst. Die großen Lichter wurden ausgeschaltet und die Tribüne von Kerzen und Handys erleuchtet, während der Chor "Stille Nacht" anstimmte.

Patrick Bopp stimmt den Gesang an

Patrick Bopp leitete vom E-Piano aus, mit Witz und Charme, den Chor. Unterstützt wurde er dabei vom Blechblas-Ensemble "EJUS Brass" und Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke.

Als Solokünstler waren außerdem Blockflötist David Hanke, Posaunist Fabian Beck und Trompeter Volker Ehrlich auf der Bühne. SWR Friderike Hagedorn

Wer nicht im Stadion war, konnte die Veranstaltung live von zu Hause miterleben. Die Stuttgarter Kickers hatten auf ihrem YouTube-Kanal einen Live-Stream eingerichtet: