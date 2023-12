Trotz Sturm und Regen

Rund 5.000 Menschen haben am Freitagabend am Weihnachtssingen im Wildparkstadion in Karlsruhe teilgenommen. Es wurden Weihnachts- und Fanlieder gesungen.

Das schlechte Wetter in Karlsruhe schreckte sie nicht ab. Rund 5.000 Menschen haben am Freitagabend zusammen im Wildparkstadion Weihnachtslieder gesungen. Das traditionelle Stadionsingen in der Adventszeit war damit ausverkauft. Stimmgewaltige Tribüne beim Weihnachtssingen im Karlsruher Wildparkstadion. SWR Gemeinsames Weihnachtssingen für den guten Zweck Das Stadionsingen wurde von den christlichen Kirchen gemeinsam mit der Karlsruhe Marketing- und Event GmbH und dem Karlsruher SC veranstaltet. Der Erlös kommt dem Kinderhospizdienst Karlsruhe zugute. Es war ein Mitmach-Konzert, bei dem jeder einzelne zu einer Stimme im großen Chor wurde. Gesungen wurden nicht nur Weihnachtsklassiker, sondern auch KSC-Lieder. Im vergangenen Jahr hatten über 3.000 Besucherinnen und Besucher am weihnachtlichen Stadionsingen teilgenommen. Ausverkaufte Tribüne als Einstimmung auf die Weihnachtstage SWR

Auch Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze nahmen am Stadionsingen teil. SWR

SWR