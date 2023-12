Zufriedenheit hier - Klagen über Einbußen dort. Die Bilanz der diesjährigen Weihnachtsmärkte in der Region fällt sehr unterschiedlich aus. Wir haben in der Region nachgefragt.

Zu nass und zu kurz - das ist das einhellige Urteil der Händler auf dem Weihnachtsmarkt in Pforzheim. An den meisten der 26 Öffnungstagen sei es regnerisch und ungemütlich gewesen. Erst in der letzten Woche habe das Geschäft etwas angezogen, um durch das stürmische Wetter im Schlussspurt gleich wieder gedämpft zu werden.

Das war mein bislang schlechtester Weihnachtsmarkt hier in Pforzheim.

Auch den späten Start kritisieren viele Händler in Pforzheim. Im Vergleich zum Vorjahr hätten vier Tage und ein ganzes Adventswochenende gefehlt.

Pforzheim: Von der Nach-Corona-Euphorie nichts mehr zu spüren

Von den guten Umsätzen des vergangenen Jahres sei man dieses Jahr weit entfernt. Viele Marktbeschicker klagen über Einbußen von 20 Prozent und mehr. Von der Euphorie des ersten Marktes nach der Corona-Pandemie sei nicht mehr viel zu spüren gewesen.

Zwar habe an den wenigen Tagen mit gutem Wetter und auch an den Wochenenden reger Betrieb mit teilweise langen Schlangen vor den Imbissbuden geherrscht, resümiert einer der Händler. Doch grundsätzlich stelle er fest, dass die Leute weniger Geld in der Tasche haben und sich deshalb zurückhielten.

Weihnachtsmarkt Karlsruhe: Viele Händler zufrieden

Die etwa 90 Beschicker des Karlsruher Weihnachtsmarktes zeigen sich in der Mehrheit zufrieden mit dem diesjährigen Geschäft. Trotz schlechten Wetters sei der Besuch sehr gut gewesen, teilte die Sprecherin der Marktleute, Susanne Filder, mit. Zwar erreiche man auch hier nicht ganz den Umsatz des vergangenen Jahres, doch das sei angesichts der kürzeren Dauer und des schlechten Wetters auch gar nicht zu erwarten gewesen. "Unterm Strich sind wir noch immer im grünen Bereich", sagte Filder. Allerdings würde sie sich für die Zukunft eine Mindestdauer von 28 Tagen wünschen.

Trotz des schlechten Wetters und trotz weniger Geld in der Tasche - die Leute sind trotzdem gekommen.

Die Besucherinnen und Besucher geben auf dem Weihnachtsmarkt in Karlsruhe trotz gestiegener Preise für eine Bratwurst oder ein warmes Heißgetränk immer noch Geld aus. SWR Susann Bühler

Baden-Baden: Schwacher Start, aber kein Grund zum Jammern

In Baden-Baden können die Marktbeschicker kurz vor Weihnachten lediglich eine Zwischenbilanz ziehen. In der Kurstadt dauert der Christkindelsmarkt im Kurgarten noch bis zum 6. Januar 2024. Die ersten beiden Wochen seien schwächer gewesen als im vergangenen Jahr, teilte Nora Waggerhauser von der Kur & Tourismus GmbH mit. Dennoch sei man bislang mit Besucherzahlen und Umsätzen zufrieden - zumal die starken Tage erst noch kämen.

Nach Weihnachten kommen die Touristen nach Baden-Baden

Traditionell ziehe das Geschäft auf dem Weihnachtsmarkt in Baden-Baden zwischen den Jahren und nach Neujahr nochmal deutlich an, heißt es von der Tourismus GmbH. Zu dieser Zeit kämen viele zusätzliche Touristen in die Stadt. Wegen seines einzigartigen Flairs mit festlicher Beleuchtung und Live-Musik vor mondäner Kulisse ziehe der Baden-Badener Christkindelsmarkt auch internationales Publikum an, so Nora Waggershauser. Insofern sei man nicht im selben Maße abhängig von konjunkturellen und wetterbedingten Schwankungen wie andere Weihnachtsmärkte.