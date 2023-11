In Stuttgart wurde der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt offiziell eröffnet. Über 200 Stände sind zwischen Marktplatz und Schlossplatz aufgestellt. Mehrere Millionen Besucher werden erwartet.

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt, der als einer der ältesten in Europa gilt, wurde am Mittwochabend feierlich von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) eröffnet. Zum Start gab es im Innenhof des Alten Schlosses auch ein Musikprogramm. 25 Tage lang ist der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr geöffnet - bis zum 23. Dezember. Bis zu vier Millionen Menschen besuchen den Markt jedes Jahr.

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts im Alten Schloss spielte das Blechbläserensemble des Sinfonischen Jugendblasorchesters und zwei Jugendchöre traten auf. SWR Magdalena Haupt

Neue Öffnungszeiten - lange Diskussion mit Schaustellern

Dieses Jahr ist der Markt wegen der kürzeren Adventszeit sechs Tage kürzer als im vergangenen Jahr. Daher hatten die Marktverantstalter von in.Stuttgart die Öffnungszeiten verlängern wollen. So hätte der Markt am Wochenende sogar bis 23 Uhr geöffnet gehabt. Das führte aber zu großer Gegenwehr bei einigen Schaustellern und Verkäufern. Denn nicht alle Geschäfte seien abends noch gleich gut besucht wie etwa am Morgen oder Nachmittag etwa, so ihr Argument. Auf dem Weihnachtsmarkt müssen alle Buden und Stände aber gleich lange geöffnet bleiben. Veranstalter und Standbetreiberinnen und- betreiber konnten sich nun pünktlich zum Markt auf einen Kompromiss einigen. Der Weihnachtsmarkt beginnt täglich um 11 Uhr und endet am Freitag und Samstag um 22:30 Uhr abends.

Mehr Sicherheit auf Stuttgarter Weihnachtsmarkt

Um die Besucherinnen und Besucher auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt besser zu schützen, gibt es in diesem Jahr auch mobile Poller, die Autos aufhalten könnten. Feste Poller hat die Stadt bereits 2017 in der Innenstadt verbaut. Im Bereich der Markthalle und bei der Rathauspassage bilden nun die mobilen Poller eine Barriere. Weihnachtsmärkte bieten nach Einschätzung der Polizei ein erhöhtes Gefahrenpotential für terroristische Anschläge, sagte Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) dem SWR. Es dürften aber alle ganz beruhigt sein, konkrete Gefahrenhinweise gäbe es nicht. "Aber wir wollen einfach auf Nummer Sicher gehen."

Alles, was Sie für einen Besuch auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt wissen müssen, finden Sie hier, bei unserem FAQ. Das sind noch weitere Weihnachtsmärkte und Attraktionen die es in der Region Stuttgart zur Adventszeit gibt.