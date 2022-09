Auf dem Wasen 2022 kostet die Maß Bier höchstens 13,20 Euro - so viel wie nie. Vor allem unter der Woche kann man noch einen Tisch im Zelt buchen. Parkplätze gibt es dieses Jahr keine.

Am Freitag beginnt das 175. Cannstatter Volksfest auf dem Wasen in Stuttgart. Nach zwei Jahren Corona-Pause soll wieder richtig gefeiert werden - ohne Einschränkungen. 2019 kamen vier Millionen Besucherinnen und Besucher, auch dieses Jahr werden wieder mehrere Millionen erwartet. Hier die wichtigsten Informationen:

Der Cannstatter Wasen 2022 wird am Freitag, den 23. September 2022 um 15:30 Uhr mit dem Fassanstich feierlich eröffnet. Das Volksfest läuft bis zum 9. Oktober. Am Samstag hat es von 11 bis 24 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 23 Uhr, von Montag bis Donnerstag von 12 bis 23 Uhr und am Freitag von 12 bis 24. Uhr.

Am langen Wochenende Anfang Oktober wird mit besonders viel Andrang gerechnet. Deshalb ist der Wasen am 2. Oktober von 12 bis 24 Uhr und am Montag, 3. Oktober, von 11 bis 23 Uhr geöffnet.

Laut Veranstalter in:Stuttgart gibt es beim Wasen 2022 keine Parkplätze für Besucher. Die sonst zur Verfügung stehende Parkfläche wird in diesem Jahr für das alle vier Jahre statt findende Landwirtschaftliche Hauptfest vom 25. September bis zum 3. Oktober benötigt. Wer zum Wasen möchte, sollte S-Bahn fahren (S2 und S3) oder die Stadtbahn (U11) und Busse im VVS nutzen.

Die Maß Bier kostet in den insgesamt sieben Festzelten und in der "Königsalm" zwischen 12,40 Euro und 13,20 Euro. Einzelne Festzelte bieten aber an bestimmten Tagen Sonderpreise an.

Laut Werner Clauss, dem Sprecher der Wasenwirte beim 175. Cannstatter Volksfest, sind noch Tischreservierungen möglich. Das funktioniert online bei den einzelnen Wasenwirten. Allerdings seien vor allem an Freitagen und Samstagen schon viele Festzelte weitestgehend ausgebucht. In seinem Zelt müsse jeweils für mindestens fünf Personen vorgebucht werden. Auch in den anderen Zelten müsse man bestimmte Kontingente an Verzehrgutscheinen für Essen und Trinken kaufen, wenn man sich einen Tisch reservieren möchte.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie rund um den Wasen verstärkt kontrollieren wird. Vor allem sollen junge Menschen überprüft werden, ob sie schon Alkohol kaufen dürfen. Zudem sollen rund um den Wasen viele Verkehrskontrollen wegen Alkohol am Steuer stattfinden. Auf dem Festgelände informiert die Polizei, wie man sich vor Übergriffen und Taschendieben schützen kann.

Das Stuttgarter Volksfest, das 2022 zum 175. Mal gefeiert wird, findet auf dem Wasen im Stadtteil Bad Cannstatt statt. Für die Feier hat sich der Name "Wasen" also nach dem Ort des Festes etabliert. Ähnlich ist es bei dem Oktoberfest in München, das traditionell eine Woche vor dem Wasen startet. Das Münchner Fest wird "Wiesn" genannt und findet auf der Münchner Theresienwiese statt. Sowohl in München wie in Stuttgart gibt es eine Mischung aus Fahrgeschäften und Festzelten.