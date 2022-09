per Mail teilen

Am Freitag, 23. September, beginnt in Stuttgart der Cannstatter Wasen. Nicht nur Festwirte, Schausteller und Händler freuen sich nach der Corona-Pause darauf. Es gibt aber Änderungen.

Noch eine Woche, dann geht es wieder los: Der Cannstatter Wasen beginnt und feiert Jubiläum. Nach der Corona-Zwangspause freuen sich darauf nicht nur Festwirte, Schausteller und Markthändler. Besucherinnen und Besucher müssen allerdings mit Änderungen rechnen: Zum 175. Volksfest steigen die Bierpreise. Eine Maß soll rund 13 Euro kosten. Damit ist der Liter Bier etwa zwei Euro teurer als noch 2019. Das sei durch die "wahnsinnig gestiegenen Kosten" nötig geworden, so Festwirt Werner Klauss, von den Aufbaukosten über Materialkosten bis hin zu den Energiepreisen.

"Ich denke schon, dass die Leute da Verständnis haben, bei diesen Kostenexplosionen."

Die Betreiber freuen sich jedenfalls auf viele Gäste auf dem Cannstatter Volksfest in Stuttgart. Vor Corona lag die Besucherzahl für gewöhnlich bei über vier Millionen. Wasen-Veranstaltungsleiter Marcus Christen hofft in diesem Jahr auf mindestens dreieinhalb Millionen Besucher, darunter auch viele internationale Gäste. Viele Hotels seien bereits sehr gut gebucht.

Nicht nur das Riesenrad hat noch Lücken: Auf dem Cannstatter Wasen wird eine Woche vor Beginn noch fleissig gearbeitet. Das Volksfest wird etwa ein Drittel kleiner sein als gewohnt, dafür gibt es fünf ganz neue Fahrgeschäfte. SWR Katja Trautwein

Fassanstich mit Oberbürgermeister Nopper

Probleme sehen die Festzeltbetreiber jedoch nach wie vor beim Servicepersonal. Nach der Corona-Pandemie sei es nochmals deutlich schwieriger geworden, Servicekräfte zu finden, so ein Betreiber. Man setze deshalb auf neue und hoffentlich effizientere Abläufe beim Bierzapfen und Verteilen. Apropos Bierzapfen: Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) wird dieses Jahr den traditionellen Fassanstich erstmals übernehmen.

Anreise am besten öffentlich

Für die Anreise empfehlen die Veranstalter unbedingt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Wegen des gleichzeitig stattfindenden Landwirtschaftlichen Hauptfestes im Jubiläumsjahr gibt es auf dem Wasengelände keine Parkplätze. Auch das Volksfest selbst ist deshalb rund ein Drittel kleiner als gewohnt. Und trotzdem gibt es Neues zu entdecken.

"Wir haben fünf neue Fahrgeschäfte, die so noch nie in Stuttgart waren oder teilweise auch noch gar nicht auf Festplätzen waren."

Noch eine Woche bis zum Start des Cannstatter Wasens. Bis dahin haben Festwirte, Schausteller und Markthändler noch viel zu tun. SWR Katja Trautwein

Insgesamt sind an den 17 Festtagen ab 23. September 2022 rund 250 Schausteller, Festwirte und Markthändler auf dem Cannstatter Wasen. Traditionelles wie den Familientag und das Abschlussfeuerwerk am 9. Oktober wird es auch in diesem Jahr geben.