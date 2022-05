per Mail teilen

Verena Neuhausen SWR SWR4 - Foto: Alexander Kluge

Verena Neuhausen arbeitet für das Studio Stuttgart – als Redakteurin, Reporterin und Moderatorin. Ihre Themen sind so vielfältig wie die Landeshauptstadt und spielen oft im Rathaus oder vor Gericht. Sie ist viel in der Stadt unterwegs und geht den Themen gerne auf den Grund.

Vor dem SWR

Verena Neuhausen hat in Bonn, Berlin und München Politik, Germanistik und Philosophie studiert und nach dem Examen die Deutsche Journalistenschule in München besucht. Sie hat für verschiedene Zeitungen und Radiosender gearbeitet, bevor sie 1995 beim SDR angefangen hat. Seit der Fusion ist sie beim SWR, unterbrochen von einem Jahr in Atlanta, USA (1997).