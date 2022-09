Der Fassanstich ist geschafft - der Cannstatter Wasen 2022 ist eröffnet! Oberbürgermeister Frank Nopper schwang stolz den Holzhammer. Ab jetzt darf offiziell gefeiert werden.

19:00 Uhr Viele Besucher trotz hoher Preise Die Menschen strömen nach der Eröffnung über den "Rummel". Doch auch auf dem Wasen spürt man die Inflation. Die Preise für Bier, Wurst und Fahrgeschäfte sind hoch. Fünf Euro für eine rote Wurst oder sieben Euro für Fahrgeschäfte sind keine Seltenheit, berichtet SWR-Reporter Christoph Ulmer: Video herunterladen (7,5 MB | MP4)

17:44 Uhr Fassanstich: Erste Maß geht an Verkehrsminister Hermann Traditionell hat Stuttgarts Oberbürgermeister die erste Maß Bier des 175. Cannstatter Volksfests ausgeschenkt. "Der Cannstatter Wasen ist seit seiner ersten Auflage ein mentales Krisenbewältigungsprogramm. Wir brauchen Lebensfreude, aber mit Vernunft", sagte Frank Nopper (CDU) in seiner Eröffnungsrede. Das Festzelt war beim Anstich durch den Oberbürgermeister nicht übermäßig voll. Das erste Maß bekam Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Video herunterladen (3,2 MB | MP4)

16:13 Uhr Der Wasen 2022 ist eröffnet Nur zwei Schläge brauchte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) für seinen ersten Fassanstich beim Cannstatter Wasen. Damit ist das 175. Volksfest in Stuttgart offiziell eröffnet. Der Wasen ist nach dem Münchener Oktoberfest das zweigrößte Volksfest in der Welt. Bis zum 9. Oktober sind auf dem Wasen Festzelte, eine Alm, Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut. Zu diesem Mega-Event werden mehrere Millionen Besucher erwartet.

13:38 Uhr Zu wenig Personal beim Wasen 2022 Wenn heute Nachmittag mit dem traditionellen Fassanstich der Wasen offiziell beginnt, soll nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ausgelassen gefeiert werden. Doch es gibt zu wenig Personal, sagte der Vorsitzende des Schaustellerverbands Südwest Stuttgart e.V., Mark Roschmann, im Radioprogramm von SWR Aktuell: "Wir brauchen natürlich Servicekräfte - ganz klar - in allen Bereichen. Wir haben unsere alten Arbeitskräfte tatsächlich verloren, teils in Ausland, teils in die Gastronomie, teils in die Landwirtschaft." Und er appellierte: "Wer arbeiten möchte, kommt gerne zu uns."

12:07 Uhr Schausteller: Wasen-Preise sollen trotz hoher Kosten erschwinglich bleiben Den Schaustellern auf dem Cannstatter Volksfest machen die hohen Kosten für Energie sowie der Personalmangel zu schaffen. Wie die Preise trotzdem besonders für Familien bezahlbar bleiben sollen, hat der Chef des Schaustellerverbands Südwest Stuttgart Mark Roschmann im SWR-Interview erzählt. Audio herunterladen (4 MB | MP3)

10:06 Uhr Skytexter schreiben in den Himmel über dem Wasen Die Kunstflieger nennen sich "Skytexter" und schreiben zum Start des Volksfests auf dem Cannstatter Wasen Botschaften in den Himmel (Archiv). Pressestelle Skytexter Zum Start des Cannstatter Volksfests schreiben Kunstflugpiloten Botschaften in den Himmel über dem Wasengelände. Die Piloten nennen sich "Skytexter" und sind mit fünf Flugzeugen unterwegs. Ihren Angaben zufolge sind Botschaften wie zum Beispiel "Endlich wieder Wasen" geplant. Sie fliegen in einer Höhe von etwa 3.000 Metern. Da weit oben geschrieben wird, sind die Buchstaben nach Angaben der Kunstflieger etwa 200 mal 200 Meter groß. Eine einzelne Nachricht könne viele Kilometer lang sein und aus großer Entfernung von Hunderttausenden Menschen gesehen werden. In München prangte über der Wiesn der Gruß "Servus München".

6:18 Uhr Volksfest beginnt um 15:30 Uhr mit dem Fassanstich Das Cannstatter Volksfest beginnt am Freitagnachmittag mit dem offiziellen Fassanstich. Erst danach startet auf dem Wasen der Bierausschank. Für den Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) ist der Fassanstich auf dem Wasen übrigens eine Premiere. Start ist um 15:30 Uhr im Klauss & Klauss Dinkelacker Festzelt.