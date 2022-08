Cannstatter Wasen: Jubiläum ohne Corona-Beschränkungen geplant

Auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart hat der Aufbau für das 175. Volksfest begonnen. Nach drei Jahren Corona-Pause soll wieder richtig gefeiert werden - ohne Einschränkungen.

Die Vorbereitungen für das 175. Cannstatter Volksfest auf dem Wasen in Stuttgart laufen derzeit auf Hochtouren. Auf dem Festgelände werden in diesen Tagen die sieben großen Festzelte aufgebaut - zum ersten Mal seit 2019. Wegen Corona wurde der Wasen 2021 und 2020 abgesagt.

"Aktuell haben wir keine Beschränkungen."

Keine Einschränkungen: Dies gelte für alle Veranstaltungen beim Cannstatter Wasen - also auch in den Festzelten.

Fassanstich am 23. September

Die frisch mit echtem Mais, getrocknetem Weizen und gelben Sonnenblumen dekorierte Fruchtsäule ist schon angeliefert und wird am Freitag aufgestellt. Wie beim ersten "Landwirtschaftlichen Fest zu Kannstatt" im Jahr 1818 ist sie das Wahrzeichen des großen Volksfests, das in diesem Jahr vom 23. September bis zum 9. Oktober gefeiert werden soll. Und zwar ohne Abstandsregeln, Maskengebot oder Testnachweis - Stand heute.

Neu beim Cannstatter Wasen: Die Königsalm. Der Rohbau aus Holz steht schon. SWR Foto: Gabriel Wolenik

Mehr als 12 Euro für die Maß

Über 250 Schausteller und Marktkaufleute werden zum 175. Cannstatter Wasen antreten. Sie waren von der Absage des Volksfests 2021 wirtschaftlich hart getroffen. Neben den großen Festzelten gibt es in diesem Jahr statt dem Almhüttendorf eine "Königsalm". Auch sie steht schon im Grundgerüst. Über den Bierpreis ist schon soviel bekannt, dass die Maß zwischen 12,20 Euro und 12,80 Euro kosten soll.

101. Landwirtschaftliches Hauptfest: "Landwirtschaft ERleben"

Auch das Landwirtschaftliche Hauptfest, das alle vier Jahre parallel zum Wasen stattfindet, ist 2022 wieder zu erleben. In diesem Jahr steht es unter dem Motto: "Landwirtschaft ERleben". Laut der Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart ist es die größte Fachmesse in Süddeutschland für Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft. Rund 650 Aussteller und Organisationen werden dazu erwartet. Das Landwirtschaftliche Hauptfest beginnt am 25. September und endet am 3. Oktober.