Vesperkirche Stuttgart endet: 36.000 Essen ausgegeben

Am Samstag endet die Stuttgarter Vesperkirche. Den Machern zufolge war die Nachfrage dieses Jahr besonders groß. Am letzten Tag will Landwirtschaftsminister Cem Özdemit mithelfen.

Am Samstag endet die diesjährige Vesperkirche in der Stuttgarter Leonhardskirche. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz: Nach zwei Jahren Corona-Pause sei das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Begegnung sehr hoch gewesen. In sieben Wochen hätten die Ehrenamtlichen rund 36.000 Essen und 20.000 Vesper-Tüten an Bedürftige ausgegeben. Die ehrenamtliche Hilfe ließe sich auf zehntausend Stunden beziffern, heißt es in einer Mitteilung des Evangelischen Kirchenkreises Stuttgart.

Vesperkirche Stuttgart gibt pro Tag bis zu 100 Essen aus

Vor allem die erhöhten Kosten für Energie und Lebensmittel hätten mehr Leute zur Vesperkirche gebracht. Das Angebot in der Leonhardskirche läuft seit Mitte Januar. An manchen Tagen seien 100 Essen mehr ausgegeben worden als in den vergangenen Jahren. Die Vesperkirche Stuttgart gibt es seit 28 Jahren, sie finanziert sich aus Spenden. Sie bietet sieben Wochen lang täglich eine warme Mahlzeit, heiße Getränke, ein Vesper zum Mitnehmen sowie Kultur und geistliche Impulse an.

Viele Menschen haben dieses Jahr die Vesperkirche in der Stuttgarter Leonardskirche besucht. SWR

Landwirtschaftsminister Cem Özdemit hilft mit

Zum Abschluss der Vesperkirche am Samstag will auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) in der Stuttgarter Vesperkirche mithelfen. Der Politiker, der zugleich für den Wahlkreis Stuttgart I im Bundestags sitzt, wolle sich nach Angaben des zuständigen evangelischen Pfarramtes vor Ort ein Bild von der Lage bedürftiger Menschen machen. Am Nachmittag besucht er zudem einen Essensstand unter der Paulinenbrücke. Dort gibt der ehemals obdachlose Harry Pfau täglich Lebensmittel an Bedürftige aus.