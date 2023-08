per Mail teilen

Nach der Vergewaltigung auf der Stuttgarter Königstraße am vergangenen Wochenende will die Polizei die Präsenz erhöhen. Der Stuttgarter Polizeipräsident gibt aber auch Entwarnung.

Nach der Vergewaltigung auf der Königstraße am vergangenen Samstag ist die Stuttgarter Polizei alarmiert. Dass die Tat auf der auch nachts belebten Einkaufsstraße passieren konnte, bereite der Polizei Sorge, so Markus Eisenbraun, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Stuttgart. Die Polizei hofft, dass Zeuginnen und Zeugen etwas beobachtet haben.

#Mitte In der Nacht zum Samstag wurde eine 27-Jährige von drei Männern im Bereich Königstraße angesprochen. Als sie weitergehen wollte, hielten zwei der Männer sie fest, der Dritte vergewaltigte sie. Wir suchen Zeugen. Zur PM ▶️ https://t.co/UA46jmIhpv Eure #Polizei #Stuttgart pic.twitter.com/JV82tSWU42

Die Polizei hat mittlerweile eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. In welche Richtungen die Polizei ermittle, könne man aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht sagen, so Eisenbraun weiter. "Aber wir gehen insbesondere vielen Zeugenhinweisen nach."

Polizei Stuttgart: Nicht mehr Straftaten als 2022

Der Polizeipräsident gibt aber auch Entwarnung: Die Straftaten in Stuttgart seien - auch in der Innenstadt - im Vergleich zum Vorjahr nicht gestiegen. Allerdings: Die Zahlen sind zuletzt von 2021 auf 2022 deutlich gestiegen. 2022 hatte es in Stuttgart insgesamt 51.722 Straftaten gegeben - 22 Prozent mehr als im Vorjahr.

Damals hatte sich das Straftatenaufkommen vor allem in Stuttgart-Mitte gesteigert - besonders in den Bereichen Rathaus, Hauptbahnhof und Schlossgarten. Offizielle Zahlen für 2023 gibt es noch nicht.

Frauenberatung spricht von hoher Dunkelziffer

Heidrun Hiller von der Frauenberatungsstelle Fetz in Stuttgart bewertet die Zahlen kritischer. Sie geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Außerdem habe sie einen verstärkten Beratungsbedarf festgestellt. Sie glaubt auch, dass Frauen mittlerweile sexuelle Gewalt deutlicher erkennen würden.

"Frauen erleben schon immer sexualisierte Gewalt."

Präventionsmaßnahmen bei sexueller Gewalt

Hiller macht aber auch klar: Schuld ist immer der Täter. Aber auch die Umgebung und die Gesellschaft haben laut Hiller eine Verantwortung. Trotzdem gibt sie den Frauen, die in die Beratungsstelle kommen, auch Ratschläge, wie man sich eventuell vor einem Angriff schützen kann. Sie rät zum Beispiel zu einem Schrillalarm, um schnell auf sich aufmerksam machen zu können. Das würde allerdings nicht vor der eigentlichen Gewalt schützen. "Es geht darum, dass die Gewalt wahrgenommen wird und das auch die Umgebung aufmerksam ist", sagt Hiller.

Sicher unterwegs: Tipps von der Polizei Nehmen Sie Ihre Umgebung aufmerksam wahr. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Es warnt Sie instinktiv vor bedrohlichen Situationen.

Pfefferspray und Waffen bieten keine Sicherheit. Diese können zur Gewalteskalation führen. Außerdem wird es dadurch für Helfern und die Polizei schwierig zu erkennen, wer Täter und wer Opfer ist.

Alternativ zu Messern oder Pfefferspray bietet sich ein sogenannter Schrillalarm (oder Taschenalarm) an. Durch den lauten schrillen Ton werden Außenstehende aufmerksam und Täter abgeschreckt.

Siezen Sie die provozierende Person. Damit wird Außenstehenden klar, dass es sich nicht um eine private Angelegenheit handelt.

Fordern Sie unbeteiligte Personen direkt zur Hilfe auf "Hallo, Sie mit der grünen Jacke..."

Rufen Sie in einer Notsituation die Polizei über 110.

Mehr Polizeipräsenz in der Innenstadt

Dass die Tat auf der belebten Königstraße passiert ist, wirft die Frage auf, warum der Übergriff auf keiner Überwachungskamera zu sehen ist. Erst im vergangenen Jahr war die Anzahl der Kameras in der Innenstadt erhöht worden.

"Grundsätzlich ist die Videoüberwachung für uns ein positives Werkzeug", sagt Stuttgarter Polizeipräsident Eisenbraun. In den vergangenen Wochen sei die Polizeipräsenz in der Innenstadt zudem erhöht worden. Die soll nach der Tat jetzt weiter verstärkt werden, so Eisenbraun.