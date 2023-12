In Stuttgart-Zuffenhausen gab es am Mittwochabend einen Großeinsatz der Polizei. Ein Mann soll erschossen worden sein. Mittlerweile wurde ein Tatverdächtiger gefasst.

Bei einer Gewalttat in Stuttgart ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Der Tote sei auf einem Balkon in Zuffenhausen gefunden worden, so die Polizei. Er sei vermutlich erschossen worden.

Nach Schüssen in Zuffenhausen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Gegen 18 Uhr soll es zu dem tödlichen Schuss gekommen sein, so die Polizei auf SWR-Nachfrage am Donnerstagmorgen. Zum Ablauf der Tat oder wie sie auf den Tatverdächtigen aufmerksam wurden, machte die Polizei bisher keine Angaben machen.

Polizeibeamte nahmen wenige Stunden nach der Tat einen 42 Jahre alten Mann fest, der im Verdacht steht, den 45-Jährigen erschossen zu haben. Unter anderem fahndeten die Beamten mit einem Hubschrauber nach dem Mann, sagte Jens Lauer, Pressesprecher der Polizei Stuttgart, dem SWR am Mittwochabend.

Zwei Kerzen brennen unter dem Balkon in Stuttgart-Zuffenhausen. Auf dem Balkon wurde am Mittwochabend ein toter Mann aufgefunden. SWR Bernice Tshimanga

Polizei bat Bevölkerung, zuhause zu bleiben

Über X (früher Twitter) hatte die Polizei die Menschen in Stuttgart-Zuffenhausen aufgefordert, daheim zu bleiben. "Der mutmaßliche Täter war zunächst flüchtig, weshalb man nicht ausschließen konnte, dass er mit einer Waffe unterwegs sein könnte", begründete Staatsanwalt Aniello Ambrosio die Entscheidung. In dem Post am Mittwochabend hieß es: "Bleibt zuhause, meidet den Bereich."

#s1312 Nach mutmaßlichem Tötungsdelikt: Derzeit gibt es umfangreiche Absperrmaßnahmen in #Rot. Die Fahndung nach dem Verdächtigen läuft weiter. Bleibt Zuhause & meidet den Bereich #Zuffenhausen, v.a. öffentliche Plätze. Meldet verdächtige Beobachtungen. Eure #Polizei #Stuttgart

Staatsanwaltschaft und Polizei haben bislang keine Hinweise darauf, dass die Tat im Zusammenhang mit der Schuss-Serie in Stuttgart steht. Es passe auch nicht zum Täterprofil. Man könne es aber derzeit noch nicht gänzlich ausschließen, hieß es.

Zu den Hintergründen ist derzeit noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat zur Ermittlung des Tathergangs und des Motivs eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Aktuell ist nach Polizeiangaben noch die Spurensicherung vor Ort.