Im Rahmen der Schuss-Serie, die die Region Stuttgart seit mehr als einem Jahr bewegt, ist es gelungen, weitere mutmaßlich Beteiligte festzunehmen. Dies teilten Staatsanwaltschaft, Polizei und LKA am Mittwoch mit.

Am vergangenen Wochenende vom 10. bis 12. November sind in Esslingen und Stuttgart insgesamt fünf Männer festgenommen worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie an den Auseinandersetzungen der beiden rivalisierenden Gruppierungen in der Region beteiligt gewesen sind. Dies teilten Staatsanwaltschaft Stuttgart, Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) und Stuttgarter Polizeipräsidium am Mittwoch gemeinsam mit. Auch Schusswaffen seien sichergestellt worden.

Kontrolle in Stuttgart-Fasanenhof: Geladene Pistole in der Jackentasche

Am vergangenen Freitag konnte ein 22-Jähriger in Esslingen festgenommen werden, gegen den seit August ein Haftbefehl bestand. Er steht im Verdacht, im Sommer bei einer Auseinandersetzung am Stuttgarter Schlossplatz beteiligt gewesen zu sein. Dabei soll der 22-Jährige einen Teleskopschlagstock dabei gehabt haben. Seitdem war der Mann flüchtig.

Tags darauf fand die Polizei abends bei einer Fahrzeugkontrolle in Stuttgart-Fasanenhof eine geladene Pistole in der Jackentasche eines Autofahrers. Der 27-Jährige wurde daraufhin dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Hintergrund: Schüsse in der Region Stuttgart Seit über einem Jahr fallen immer wieder Schüsse in der Region Stuttgart - fast immer vor Shishabars oder Barbershops, vorwiegend nachts. Immer wieder gibt es Verletzte, auch einen Toten. Die ersten Schüsse fielen Anfang September 2022 in Mettingen (Kreis Esslingen). Es folgten weitere Vorfälle im Frühjahr 2023 in Ostfildern, Plochingen (hier gleich zwei Mal) und Reichenbach (alle Kreis Esslingen) sowie in Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen). Mitte März wurde in Stuttgart-Zuffenhausen geschossen. Am 8. April starb ein 18-Jähriger durch Schüsse in Asperg (Kreis Ludwigsburg). Anfang Juni 2023 wurden zehn Menschen durch den Anschlag mit einer Handgranate in Altbach (Kreis Esslingen) verletzt. Im Zuge der Ermittlungen sind seit Ende letzten Jahres 41 Tatverdächtige festgenommen worden (Stand 15.11.2023). Ihnen wird unter anderem gefährliche Körperverletzung, versuchter gemeinschaftlicher Mord oder versuchter Totschlag vorgeworfen. Mehr als 60 Durchsuchungen und Kontrollen wurden im Zusammenhang mit der Schuss-Serie durchgeführt sowie eine Abschiebung. Die Polizei fand dabei unter anderem Messer, eine Maschinenpistole, Schreckschusswaffen, Mengen an Smartphones unbekannter Herkunft sowie geringe Mengen Rauschgift und Testosteron - und geladene Schusswaffen in Autos.

Vermummt und bewaffnet in Bad Cannstatt unterwegs

In der Nacht auf Sonntag verhaftete die Polizei laut Mitteilung dann noch drei weitere Männer im Alter von 20, 21 und 24 Jahren in Stuttgart-Bad Cannstatt. Auch sie sollen an Taten im Rahmen der Schuss-Serie beteiligt gewesen sein. Sie waren einer Streife der Bundespolizei aufgefallen, weil sie vermummt waren und flüchteten, als sie die Beamten sahen.

Bei der darauffolgenden Fahndung wurde im Auto der drei Männer auf dem Rücksitz eine geladene Schusswaffe gefunden. Gegen sie wurde ebenfalls Haftbefehl erlassen.

Alle fünf Festgenommen sitzen in Untersuchungshaft. Insgesamt wurden im Rahmen der Ermittlungen zur Schuss-Serie bis jetzt 41 Personen festgenommen.