In einem Wohnhaus in Weilheim an der Teck im Kreis Esslingen ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein 82-jähriger Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) ist am frühen Samstagmorgen ein Mann gestorben. Die Feuerwehr konnte den 82-Jährigen nur noch tot bergen. Scheinbar ist das Feuer in der Wohnung des Mannes ausgebrochen. Feuerwehr musste Wohnungstüren aufbrechen Als die Einsatzkräfte anrückten, sei das Erdgeschoss schon in Flammen gestanden, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr einem Reporterteam vor Ort. Mehrere Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen können, sie seien vermutlich durch die Brandmelder geweckt worden. Sie blieben unverletzt. Um nach weiteren Menschen zu suchen, musste die Feuerwehr dennoch jede Wohnungstür aufbrechen. Dabei fanden die Einsatzkräfte den noch vermissten Bewohner leblos in seiner Wohnung. Mehrfamilienhaus in Weilheim/Teck nicht mehr bewohnbar Laut der Polizei hätte sich das Feuer aber zu schnell zum Dachstuhl ausgebreitet. Durch die Schäden ist das Mehrfamilienhaus jetzt nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Die Stadt kümmere sich jetzt darum, die übrigen Hausbewohnerinnen und -bewohner unterzubringen. Glätte und Schnee erschwerten den Rettungseinsatz. Schon die Anfahrt sei wegen vieler glatter Stellen schwierig gewesen, so der Einsatzleiter weiter. Zudem wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Was den Brand ausgelöst hat ist noch unklar.