Schweizer stärkste Besuchergruppe auf Stuttgarter Weihnachtsmarkt

Sie kaufen gerne auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt ein - die Schweizer. Was treibt sie in die Landeshauptstadt? Der Glühwein ist günstig, aber das sei nicht alles, sagen sie.

Sehr viele Schweizer besuchen jedes Jahr den Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Sie sind die stärkste und wichtigste Besuchergruppe aus dem Ausland, teilte die Veranstaltungsgesellschaft dem SWR auf Anfrage mit. Viele Händlerinnen und Händler auf dem Markt hätten Stammkunden, die jedes Jahr zu ihnen kommen.

Viele Branchen profitieren vom Stuttgarter Weihnachtsmarkt

Weil der Euro für die Schweizer günstig ist, kaufen die Eidgenossen aber nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt gut ein, sondern auch andere Branchen in Stuttgart profitieren. Der Markt führt, wie viele Großveranstaltungen, zu einem Dominoeffekt. So freuen sich auch die Hotellerie, der Einzelhandel und die Gastronomie. Viele Besucher kommen auch um das hochwertige und gute Essen in den unterschiedlichsten Lokalen zu genießen.

Die wortwörtliche "Strahlkraft" des Weihnachtsmarktes mit seinen vielen bunten Lichtern reiche über Stuttgart und die Region hinaus und erstrecke sich weit über die Schweiz hinaus bis in viele Länder des europäischen Auslands, so die Veranstalter.

Tagestouren mit dem Bus sind beliebt

Nach einer kleinen Umfrage unseres Reporters in einem Reisebus aus der Schweiz, rechnen die Besucher mit einer Tagesausgabe von bis zu 150 Euro. Aber eine Kreditkarte haben natürlich die meisten auch noch dabei, falls es doch teurer wird oder sie noch etwas besonders Tolles finden. Der Busfahrer erzählt uns, dass die meisten Schweizer eine Tagestour machen. Ankunft in Stuttgart ist gegen 12:30 Uhr, die Rückfahrt startet dann gegen 19:15 Uhr. Der Fahrer macht die Strecke seit gut zwanzig Jahren. Er hat gut ein duzend Fahrten zum Stuttgarter Weihnachtsmarkt pro Jahr.

Ein Schweizer verrät unserem Reporter, dass ihn neben dem günstigen Glühweinpreis vor allem die Größe des Stuttgarter Weihnachtsmarkts beeindruckt. Was er auch mag, seien die liebevollen Details beim Schmücken der Stände. Kommt doch nächstes Jahr alle wieder, werden da viele Stuttgarter sagen. Wir freuen uns!