Schaustellerwagen blockiert Rosensteintunnel in Stuttgart

Am Mittwochabend war der Stuttgarter Rosensteintunnel über Stunden gesperrt. Ein verunglückter Schaustellerwagen, wohl auf dem Weg zum Cannstatter Wasen, steckte fest.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwochabend um 19:15 Uhr. Ein Schausteller war mit seinem Gespann ins Schleudern geraten. Er war wohl auf dem Weg zum Cannstatter Wasen, auf dem bald das Volksfest stattfindet. Die Zugmaschine und ein langer Wohnwagen verdrehten sich und blieben in der Röhre stecken. Verletzt wurde niemand, es kam allerdings zu hohem Sachschaden, so die Polizei.

Obwohl die Rosensteintunnel-Röhre in Fahrtrichtung Mineralbäder bis 23 Uhr gesperrt war, gab es keine größeren Verkehrsbehinderungen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Der Verkehr Richtung Mineralbäder sei entlang der Wilhelma umgeleitet worden. Die Tunnelröhre Richtung Pragsattel blieb vom Unfall unberührt und war durchgehend offen.

Cannstatter Volksfest beginnt am 23. September

Vom 23. September bis 9. Oktober findet auf dem Cannstatter Wasen nach langer Corona Zwangspause wieder das Volksfest statt. Rund 260 Schausteller, Festwirte und Markthändler machen sich derzeit bereit für den Festauftakt und die Eröffnungsfeier. Die traditionsreiche Fruchtsäule - das Wahrzeichen des Volksfests - steht bereits seit Mitte August auf dem Gelände. Sie wird traditionell mit Getreidesorten und Früchten geschmückt und dient unter anderem als Treffpunkt für die Besucher.