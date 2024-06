Im August 2023 wurde die Leiche einer Pflegeschülerin in einem Stuttgarter Wohnheim gefunden. Ihr Ex-Freund hat die Tat vor Gericht bereits gestanden. Jetzt wurde er verurteilt.

Wegen Mordes hat das Landgericht Stuttgart einen Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er muss also mindestens 15 Jahre ins Gefängnis. Er hatte vor knapp einem Jahr in einem Wohnheim eine 32-jährige Pflegeschülerin, seine Ex-Freundin erstochen. Der Mann hatte offenbar Angst vor Unterhaltszahlungen.

Tod durch mindestens 22 Messerstiche

Im August 2023 wurde die Pflegeschülerin in einem Schwesternwohnheim tot aufgefunden. Die Frau war mit mindestens 22 Messerstichen umgebracht worden. Der Schock bei den Kolleginnen und Kollegen am Klinikum Stuttgart war riesig. Zwei Tage später nahm die Polizei im Ostalbkreis ihren Ex-Freund fest.

Der 40-Jährige und die Frau hatten im Frühjahr 2023 eine Beziehung. Nach der Trennung soll die Frau ihrem Ex-Freund eine Schwangerschaft vorgespielt haben. Sie war zuvor tatsächlich schwanger, hatte die Schwangerschaft aber ohne sein Wissen bereits abgebrochen gehabt. Der Mann hatte sich mit der Pflegeschülerin in ihrem Wohnheim getroffen. Dort kam es zu der Tat, die der Angeklagte zugegeben hat. Die Leiche der Frau wurde erst zwei Tage später gefunden.

Streit im Stuttgarter Wohnheim eskalierte

Der Mann hatte gegenüber einem psychiatrischen Sachverständigen erklärt, er sei nicht zum Wohnheim gefahren, um seine Ex-Freundin zu töten. Stattdessen habe er seine Ex-Partnerin zur Rede stellen und mit ihr über das Sorgerecht für das ungeborene Kind sprechen wollen. Ein Messer habe er nicht dabei gehabt.

Allerdings sei es in ihrem Zimmer dann zu einem Streit gekommen. Seine Ex-Freundin habe ihn mit einem Küchenmesser bedroht. Er habe es ihr schließlich entrissen und zugestochen. Ihm sei daraufhin "eine Sicherung durchgebrannt". Nachdem er den Tatort von Blutspuren gereinigt habe, sei er in Panik mit der Tatwaffe und dem Handy der Getöteten geflüchtet.

Staatsanwaltschaft: Mord aus niedrigen Beweggründen

An der Schilderung des Täters gab es im Prozess aber auch Zweifel. Eine Zeugin will gehört haben, dass der Mann das Opfer bereits kurz nach seinem Eintreffen im Wohnheim auf dem Flur bedroht hat. Er habe die flehende Frau in ihr Zimmer gedrängt, sagte eine Kollegin der Getöteten am zweiten Prozesstag.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat dem Mann Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. Mit der Tat habe der 40-Jährige eine drohende finanzielle Belastung durch ein weiteres Kind verhindern wollen. Der Mann hat bereits eine Tochter mit seiner Ex-Frau. Und schon in dieser Beziehung habe es Streit um Geld gegeben. Durch einen gemeinsamen Hauskauf sei der Mann außerdem bereits verschuldet.

Ankläger forderte lebenslänglich für Mord an Pflegeschülerin

Die Staatsanwaltschaft hatte bereits in ihrem Plädoyer gefordert, den Angeklagten zu einer lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen. Das selbe Strafmaß hatte auch die Vertreterin der Nebenklage verlangt. Der Verteidiger des 40-Jährigen bezweifelte in seinem Plädoyer, dass tatsächlich ein Mordmerkmal vorlag. Das Gericht sah den Mordvorwurf nun als erwiesen an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.