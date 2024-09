Die Autobahn-Toiletten im Großraum Stuttgart werden täglich dreimal gereinigt. Trotzdem werden viele Orte nach kürzester Zeit zu "Orten der Verwahrlosung". Das soll sich ändern.

Im Kampf gegen Ekel-Toiletten setzt die Autobahn GmbH ab sofort auf eine Plakat-Aktion. Diese soll Reisende dafür sensibilisieren, mehr auf Sauberkeit zu achten und Rücksicht zu nehmen, hieß es bei der Vorstellung der Aktion am Montag auf der Raststätte Engelberg bei Leonberg (Kreis Böblingen). Auf den Plakaten ist das Originalfoto einer verschmutzten Toilette zu sehen. Darüber steht die Frage: "Muss das sein?"

Autobahnmeisterei: Verstopfte Toiletten und Kot an den Wänden

Michael Gruber ist der Leiter der Autobahnmeisterei Ludwigsburg. Was seine Mitarbeitenden auf den Autobahnraststätten erleben, sei unbeschreiblich: "Kot an den Wänden, Dosen und Zigarettenschachteln, die die Toiletten verstopfen. Und beim Grasmähen bekommen wir Fäkalien auf die Kleidung und auch ins Gesicht." Auf Fotos, die die Autobahn GmbH am Montag zeigte, sind außerdem Urinlachen, vermüllte Toiletten und Schmierereien zu sehen.

Mit diesem Plakat will die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest Reisende wachrütteln und im Kampf gegen Ekel-Toiletten sensibilisieren. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marius Bulling

Im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH Südwest gibt es 15 Autobahnmeistereien. In den vergangenen drei Jahren seien rund fünf Millionen Euro in die Modernisierung von Parkplatz- und WC-Anlagen gesteckt worden, erklärt Christine Baur-Fewson, Direktorin der Autobahn-Gesellschaft. Erklärtes Ziel: "Unsere Autobahn-Parkplätze und Toiletten sollen sauber und sicher sein."

Autobahn GmbH: Toiletten werden dreimal täglich gereinigt

Doch trotz dreimaliger Reinigung am Tag würden viele Autobahn-Toiletten innerhalb kürzester Zeit zu "stinkenden Orten der Verwahrlosung", heißt es bei der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest weiter. Direktorin Christine Baur-Fewson formuliert es so: "Gegen die Zerstörungswut und die Rücksichtslosigkeit mancher Reisenden sind wir machtlos." Die Beseitigung sei nicht nur ekelhaft, sondern sei auch für Reinigungspersonal gesundheitlich riskant.

Die Plakate mit der Überschrift "Muss das sein?" werden im Lauf des Montags an allen Autobahn-Toiletten in der Region Stuttgart aufgehängt. Dabei handelt es sich um die Raststätten Heckengäu und Höllberg an der A8 sowie Engelberg, Gerlinger Höhe, Kälbling Ost und Kälbling West an der A81. Wenn die Plakat-Aktion Erfolg haben sollte, will die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest die Plakate auf allen ihren Raststätten aufhängen. Das Gebiet umfasst mehr als 1.000 Kilometer in Baden-Württemberg sowie in Teilen von Hessen und von Rheinland-Pfalz.