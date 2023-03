Die Polizei hat einen 25-Jährigen gefasst, der vor zehn Tagen in Esslingen auf einem Gehweg einen Mann attackiert und verletzt haben soll. Er schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Nach dem unvermittelten Angriff auf einen Mann und sein Kind in Esslingen am Dienstag vor einer Woche ist ein Verdächtiger verhaftet worden. Der 25-Jährige stehe wegen versuchten Mordes unter dringendem Tatverdacht, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Er soll den 38-Jährigen und sein fünf Jahre altes Kind vor eineinhalb Wochen auf dem Gehweg in Esslingen-Mettingen attackiert und den Mann mit einem scharfen Gegenstand am Hals verletzt haben.

Dem Angreifer gelang nach der Tat zunächst die Flucht

Das Opfer habe Ärzten und Sanitätern zufolge bei der Attacke noch Glück gehabt: Die Verletzungen hätten angesichts der Art der Attacke auch deutlich gravierender sein können. Das Kind war bei dem Vorfall unverletzt geblieben. Der attackierte 38-Jährige gab gegenüber den Ermittlern an, den Täter nicht gekannt zu haben. Dem Angreifer war zunächst gelungen, trotz einer Großfahndung der Polizei zu fliehen.

Mann war wegen früherer Körperverletzungen polizeibekannt

Die Festnahme erfolgte am Donnerstagabend. Der Tatverdächtige soll sich dabei heftig gewehrt haben. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben bei der Festnahme verschiedene Beweismittel sicher. Der Tatverdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Gegenüber dem SWR erklärte ein Polizeisprecher, dass der Mann wegen früherer Körperverletzungen polizeibekannt sei. Er soll bislang zu den Tatvorwürfen schweigen. Insofern sei auch noch unklar, ob der mutmaßliche Täter die Opfer kannte und welches Motiv gegebenenfalls hinter der Tat stecken könnte.