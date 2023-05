Ein 36-Jähriger muss wegen des Mordes an seiner Frau lebenslang in Haft. Das Landgericht Stuttgart sieht in seinem Urteil die besondere Schwere der Schuld als erwiesen an.

Das Landgericht Stuttgart hat am Donnerstag einen Mann wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte im Juli vergangenen Jahres seine getrennt von ihm lebende Frau in einem Auto erschossen. Die Leiche der Frau war in einem Parkhaus im Stuttgart-Bad Cannstatt gefunden worden. Dort hatte sich das ehemalige Paar zu einem Gespräch getroffen. Motiv für die Tat laut Urteil war, dass die 32-Jährige nicht zu ihrem Mann zurückkehren wollte. Mann stellte sich vier Wochen nach der Tat Nach der Tat setzte sich der 36-Jährige zu seiner Familie in die Türkei ab. Vier Wochen später stellte er sich dann auf dem Stuttgarter Flughafen den Behörden. In seinem Urteil stellte das Landgericht auch die besondere Schwere der Schuld fest. Die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert. Nach der Tat hatten mehrere Aktionsbündnisse in Stuttgart den Fall als Femizid angeprangert. Baden-Württemberg Einsatz gegen Gewalt an Frauen Femizide: Was Menschen in BW dagegen tun Fast jeden Tag versucht in Deutschland ein Ehe- oder (Ex-)Partner, eine Frau zu töten. Aktivistinnen sehen ein strukturelles Problem. Härtere Strafen aber seien nicht die Lösung. Warum sprechen wir von Femizid? Als Femizid bezeichnet man die Tötung einer Frau oder eines Mädchens aufgrund ihres Geschlechts. Wird in Deutschland jemand von seinem (Ex-)Partner oder Ehepartner getötet, ist in über 90 Prozent der Fälle das Opfer weiblich. 2021 wurde rechnerisch alle drei Tage eine Frau von ihrem (Ex-)Partner oder Ehepartner getötet. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts hervor. Ein versuchtes Tötungsdelikt gegen eine Frau durch (Ex-)Partner oder Ehemann gab es rechnerisch sogar fast jeden Tag. Woher stammt der Begriff? Femizid wird inzwischen von vielen Frauenorganisationen und Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch in der Wissenschaft verwendet. Auch Journalistinnen und Journalisten sprechen verstärkt von Femizid, um beschönigende und irreführende Begriffe wie "Familiendrama", "Ehrenmord" oder "häusliche Gewalt" zu vermeiden und auf das Ausmaß der Gewalt aufmerksam zu machen. Der Begriff geht auf die Soziologin und Feministin Diane E. H. Russell zurück. Er soll verdeutlichen, dass es sich dabei um Hassverbrechen handelt. Diese geschehen laut Russell entweder aus Frauenhass oder weil Frauen aus traditionellen Rollenvorstellungen ausbrechen. 2011 hat der Europarat die Istanbul-Konvention beschlossen, die seit 2018 auch in Deutschland verbindlich ist. Darin wird geschlechtsspezifische Gewalt als "strukturelles Problem" anerkannt. Die 46 Mitgliedsstaaten des Europarats verpflichten sich durch die Konvention unter anderem "Gewalt gegen Frauen zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen". (Europarat und Rat der EU sind leicht zu verwechseln, aber nicht dasselbe - hier wird der Unterschied erklärt.)