In Stuttgart gibt es zu wenig Kinderärzte - einige gehen zudem bald in Rente. Der Gemeinderat will nun mit einem Förderprogramm Mediziner in die Landeshauptstadt holen.

Einen Kinderarzt gefunden zu haben, fühlt sich für manche Eltern in Stuttgart wie ein Sechser im Lotto an. Generell kämpfen viele Städte und Gemeinden mit einem Mangel an Kinderärzten - auch die Stadt Stuttgart. Um dem entgegenzuwirken, lockt die Landeshauptstadt jetzt mit Geld.

Viele Kinderärzte gehen bald in Rente

"Die ambulante kinder- und jugendärztliche Versorgunglage in Stuttgart ist prekär", schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Immer mehr Eltern würden für ihre Kinder nicht die Versorgung finden, die sie bräuchten. Und: Mit Blick auf die Altersstruktur der Ärzte werde sich die Situation weiter verschärfen. Nach Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) waren im Frühjahr 2024, also im ersten Quartal, 22 der insgesamt 65 Kinder- und Jugendmediziner in Stuttgart 60 Jahre und älter. Über ein Drittel der Ärzte werde also voraussichtlich in den kommenden fünf bis zehn Jahren in den Ruhestand gehen, so die Stadt.

Stuttgart investiert 260.000 Euro aus Doppelhaushalt

Da es aber schon heute zu wenig Behandlungsplätze für Kinder und Jugendliche gibt, entwickelt die Stadt nach eigenen Angaben seit 2022 Strategien, um die Lage zu verbessern. Das vom Gemeinderat beschlossene Förderprogramm ist ein Teil davon. Im aktuellen Doppelhaushalt der Stadt sind dafür insgesamt 260.000 Euro eingeplant. Je nach Höhe der einzelnen Förderanträge könnte das zwar am Ende nur für wenige neue Praxen reichen. Aber auch das sei schon ein großer Erfolg, sagte ein Stadtsprecher dem SWR.

Je nach Art der Praxis gibt es mehr Geld

Wie viel Geld bei einer Praxisgründung beantragt werden kann, ist nach Bedingungen gestaffelt. Für die Gründung einer Gemeinschaftspraxis gibt es zum Beispiel mehr Geld als für eine einzelne Praxis. Konkret heißt es von der Stadt: "Niederlassungswillige Kinder- und Jugendärzte können im Falle einer Neugründung einer Berufsausübungsgemeinschaft bis zu 80.000 Euro beantragen." Auch Anstellungen, Zweigpraxisgründungen, Praxisübernahmen und Fusionen seien förderfähig. Wer sich in einem Stadtviertel niederlasse, wo es bislang gar keinen Kinderarzt gibt, könne nochmal zusätzlich 40.000 Euro erhalten.