Darf der Altenpfleger Sedia Kijera zurück nach Deutschland? Der Gambier hatte im Februar Deutschland wegen einer drohenden Abschiebung freiwillig verlassen. Nun gibt es positive Signale.

Das Landratsamt Ludwigsburg sieht Chancen für eine Rückkehr des Altenpflegers Sedia Kijera. Der Mann aus Gambia erfülle ein entscheidendes Kriterium für ein Visum. Als Pflegehelfer habe er sich nach einer früheren Straftat erfolgreich resozialisiert, so das Landratsamt in Ludwigsburg. Er sei gut integriert und leiste in einem vom Fachkräftemangel besonders betroffenen Bereich wichtige Arbeit.

Landratsamt: Von Kijera gehe keine Gefahr aus

Entscheidend sei, so die Behörde, dass von dem Antragsteller in Deutschland keine Gefahr ausgehe. Ein Ausweisungsinteresse bestehe daher nicht. Das hat das Landratsamt der Leiterin des AWO-Pflegeheims in Kirchheim am Neckar mitgeteilt. Die ehemalige Chefin des Pflegers bemüht sich zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims seit Kijeras Ausreise um seine Rückkehr.

Ein wichtiger Schritt zurück nach Deutschland

Ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren kann sie für Kijera nicht beantragen, weil die Ausbildung zur Pflegehilfskraft nur ein Jahr beträgt. Für das beschleunigte Verfahren ist eine qualifizierte Berufsausbildung mit einer gesetzlichen Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren die Voraussetzung.

Für den Mann aus Gambia ist die Beurteilung des Landratsamts ein wichtiger Schritt zurück nach Deutschland. Nun muss Kijera der Behörde aber noch weitere Voraussetzungen wie einen Pass und einen gesicherten Lebensunterhalt nachweisen.