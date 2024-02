Ermittler sind in Hessen gegen einen 15-Jährigen vorgegangen, der mehrfach den Notruf missbraucht und Drohanrufe fingiert haben soll. Darunter fällt auch der Vorfall rund um den Weihnachtsmarkt in Göppingen Anfang Dezember.

Anfang Dezember 2023 musste der Weihnachtsmarkt in Göppingen wegen einer Bedrohungslage geräumt werden - jetzt scheint das Ereignis aufgeklärt. Am Dienstag haben Ermittler des hessischen Landeskriminalamts die Wohnung eines 15-Jährigen in Darmstadt durchsucht, der unter Verdacht steht, mehrere falsche Notrufe abgesetzt zu haben - darunter auch den eines vermeintlichen Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Göppingen.

So berichtete SWR Aktuell im Dezember über die Bedrohungslage beim Göppinger Weihnachtsmarkt:

Jugendlicher kündigte Anschlag auf Weihnachtsmarkt an

Der Jugendliche soll darüber hinaus Amokläufe an Schulen in Sachsen sowie weitere Anschläge auf Bahnhöfe, unter anderem in Mainz und Wiesbaden, per Notruf angedroht haben, so die Verantwortlichen. Die falschen Notrufe und Anrufe führten jeweils zu größeren Polizeieinsätzen. So musste beispielsweise in Göppingen der Weihnachtsmarkt durch Polizisten geräumt werden, zahlreiche Menschen waren betroffen.

Durch intensive Ermittlungen und Hinweise sei man auf die Spur des Tatverdächtigen gekommen, hieß es weiter. Bei der Durchsuchung der Wohnung seien Mobiltelefone sowie weitere Speichermedien sichergestellt worden, deren Auswertungen andauere. Dem Jugendlichen wird die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vorgeworfen.

In Göppingen konnte der Weihnachtsmarkt am Tag nach der Bedrohungslage wieder öffnen. Die Stadt hatte in einer Mitteilung von einer "Anschlagsdrohung" gegen den Weihnachtsmarkt gesprochen.