Stuttgart ist eine der Austragungsstädte der Fußball-Europameisterschaft. Welche Events gibt es im Vorfeld? Was läuft während der EM in der Stadt? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Vom 14. Juni bis 14. Juli findet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Stuttgart will unter dem Motto "Die ganze Stadt ein Stadion" Mannschaften und Fans willkommen heißen.

Insgesamt fünf Spiele werden in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ausgetragen.

An diesen Tagen wird in Stuttgart gespielt Gruppenphase

16. Juni: Slowenien - Dänemark

19. Juni: Deutschland - Ungarn

23. Juni: Schottland - Ungarn

26. Juni: Play-off-Sieger B - Belgien Viertelfinale

05. Juli: Sieger Achtelfinale 3 gegen Sieger Achtelfinale 1

Schon vor dem Start der EM finden verschiedene Veranstaltungen statt, um sich auf das Turnier einzustimmen. Am 5. Mai ist laut Veranstalter in.Stuttgart ein Fußballinklusionstag geplant. Vom 16. Mai bis 9. Juni gibt es auf dem Stuttgarter Marienplatz das "Stadion der Träume" - eine Spielfläche zu den Themen Bildung, Europa und Fußball im europäischen Kontext.

Außerdem wird es gemeinsam mit dem Stadtpalais vom 17. Mai bis 14. Juli eine interaktive Ausstellung geben, bei der legendäre Fußball-Momente der in Stuttgart spielenden Nationalmannschaften zu sehen sind.

Während der Fußball-EM soll es in Stuttgart vier Fan-Zonen geben: am Schlossplatz, Marktplatz, Karlsplatz und am Schillerplatz. Zentral am Schlossplatz werden auf zwei großen Leinwänden fast alle Spiele als Public Viewing übertragen, heißt es vom Veranstalter in.Stuttgart. Es gibt Platz für 30.000 Zuschauer. Das erste Public Viewing findet mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland statt. Wenn der Ball nicht rollt, gibt es auf dem Schlossplatz Aktionstage und Konzerte.

In Stuttgart gibt es vier Fan Zonen während der Fußball-EM, eine davon ist auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Hier sind für das Public Viewing zwei Leinwände mit 144 und 63 Quadratmetern Größe aufgebaut. in.Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Auf dem Stuttgarter Karlsplatz gibt es in einer Chill Out Area die Möglichkeit etwas vom EM-Trubel runterzukommen. Außerdem gibt es in dieser Fan Zone eine Kulturbühne und ein Beach Soccer Feld. in.stuttgart Bild in Detailansicht öffnen In der Fan Zone auf dem Stuttgarter Marktplatz gibt es viele Möglichkeiten zum Austoben und Ausprobieren: Es gibt einen Tischkicker, Spielkonsolen für E-Sports und auch einen Soccer Court. in.stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Die letzte der vier Fan Zonen befindet sich in Stuttgart auf dem Schillerplatz. Sie bietet allen Fußball-Fans die Möglichkeit, typische schwäbische Spezialitäten auszuprobieren. in.stuttgart Bild in Detailansicht öffnen

In den anderen Fan Zonen findet durchgängig Programm statt. Am Marktplatz gibt es etwa Torwandschießen und E-Sports. Am Karlsplatz ist Raum für Tanz, Theater und zum Fußballspielen auf Sand. Am Schillerplatz geht es vor allem ums Essen, besonders um schwäbische Spezialitäten.

Alle vier Fan Zonen sind während der EM täglich von 12 bis 24 Uhr geöffnet, an Nicht-Spieltagen bis 23 Uhr. Der Eintritt ist auf allen Plätzen frei, eine Ausnahme ist das Eröffnungskonzert am 13. Juni auf dem Schlossplatz.

Der Verkehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart hat beschlossen, während der Europameisterschaft einen erweiterten Nachtverkehr einzurichten. Am 16., 19., 23. und 16. Juni sollen die S-Bahnen durchgehend fahren, heißt es in einer Mitteilung des Verbands Region Stuttgart. Obwohl die Stuttgarter Spiele bereits am frühen Abend beginnen, sei an diesen Tagen auch zu späterer Stunde mit einem besonders hohen Aufkommen an Fans in der Stadt zu rechnen. Den Fans solle durch den durchgehenden Nachtverkehr an diesen Tagen ein hohes Maß an Komfort und Flexibilität geboten werden.

Zwei Teams schlagen während der Europameisterschaft ihr Base Camp in oder um Stuttgart auf. Die Schweizer Nationalmannschaft gastiert während der EM im Waldhotel Stuttgart. Trainieren wird sie im Gazi-Stadion auf der Waldau. Außerdem bezieht die belgische Nationalmannschaft um Kapitän Kevin de Bruyne ihr Quartier in der Region Stuttgart, genauer gesagt im Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg.

Laut Veranstalter sind unter dem Motto "mittendrin statt nur dabei" 1.600 Helfer und Helferinnen in den Fan Zonen, aber auch an Verkehrsknotenpunkten im Einsatz.