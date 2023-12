EM-Auslosung Stuttgart freut sich auf die Schotten

Die EM-Auslosung hat Stuttgart ein paar attraktive Mannschaften beschert. Ungarn kommt gleich zweimal ins Ländle, doch die Stuttgarter freuen sich am meisten auf die Schotten.

Slowenien, Belgien, Dänemark, Ungarn und Schottland kommen zur Fußball-Europameisterschaft der Männer nach Stuttgart. Das hat die EM-Auslosung am Samstag ergeben. Die DFB-Elf wird sich ebenfalls mal wieder in der Landeshauptstadt die Ehre gegen. Außerdem haben Israel, Bosnien-Herzegowina, Island und Ukraine noch die Chance, sich über den Playoff-Pfad B für mindestens ein Spiel im Ländle zu qualifizieren.

Stuttgarter trauen der Nationalmannschaft nicht viel zu

Die Fußball-Fans, die am Wochenende auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt unterwegs waren, freuen sich größtenteils auf die EM. Am meisten freuen sich die Stuttgarter jedoch nicht auf die DFB-Elf: "Wenn die über die Vorrunde hinauskommen, wäre das schon ein Erfolg", unkt Alex aus Oberhausen. "Ich hoffe, über die Gruppenphase hinaus", sagt Daniel aus Fellbach-Schmiden. Der Stuttgarter Osam Bardem traut den Deutschen zumindest mal das Halbfinale zu. Die größte Freude gilt der "Tartan Army". "Die Schotten machen immer Stimmung. Auf die würde ich mich am meisten freuen", sagt Alex. "Mit denen kann man immer mal was trinken gehen", sagt Sarah aus Fribourg.

Schottische Fans haben einen guten Ruf

Die schottischen Fußball-Fans sind nämlich europaweit legendär. Sie gelten als zahlreich, lustig und trinkfest. Egal, wie leer ein Stadion ist, der schottische Block ist immer rappelvoll und die Schotten in der Regel auch. Legendär, wie die Schotten nach einer 0:2-Niederlage in Italien noch weit nach Spielende das ansonsten nahezu verwaiste Guiseppe-Meazza-Stadion in Mailand San Siro rocken (siehe Youtube-Video).

Viele Schweizer freuen sich auf die EM in Deutschland

Die vielen Schweizer, die am Wochenende auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt waren, gehen hingegen leer aus. Sie wären in Köln (2 Spiele) oder in Frankfurt (ein Spiel) besser aufgehoben. Dennoch war die Laune gut: "Deutschland schmeißen wir raus und wir werden Europameister", frohlockte Thomas Kantenbein aus Altstädten im Kanton St. Gallen. "Das tut mir sehr leid." Davon lässt sich Osam Bardem jedoch nicht beeindrucken: "Ich hoffe, dass wir viel Freude und Spaß haben werden."

Diese Partien werden in Stuttgart angepfiffen