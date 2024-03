In etwa drei Monaten rollt der Ball, die EM 2024 in Deutschland rückt immer näher. Turnier-Direktor Philipp Lahm geht es dabei aber nicht nur um Fußball.

Etwa drei Monate vor Beginn der Europameisterschaft in Deutschland sieht Turnier-Chef Philipp Lahm einen Wert des Turniers weit über den Fußball hinaus. Das teilte der EM-Chef am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz in Stuttgart mit. "Es ist eine große Chance für uns als Deutschland, aber ich glaube auch für Europa", sagte der ehemalige Kapitän des DFB-Teams im Interview mit SWR Sport. Das Turnier könne die Menschen "im Herzen von Europa" zusammenbringen und ein "Gemeinschaftserlebnis schaffen". "Das wird passieren mit dieser Europameisterschaft", versicherte der Weltmeister von 2014. Ein solches Großereignis könnte die Menschen "wieder positiv nach vorne" blicken lassen und für eine Aufbruchsstimmung sorgen.

Lahm lobt Stuttgart als Gastgeber-Stadt

Der 40-jährige ehemalige Defensiv-Spezialist blickt auf schöne Erinnerungen in Stuttgart zurück. In der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg, in der vier Vorrundenspiele und ein Viertelfinale der Euro ausgetragen werden, spielte Lahm zwei Jahre beim VfB Stuttgart und konnte während der WM 2006 das Spiel um Platz drei gewinnen. Besonders die Partie gegen Portugal hat bei Lahm Eindruck hinterlassen. "Ich weiß noch, wie wir angekommen sind am Hotel: Es hat geregnet und ich glaube, 30.000 Menschen sind unten gestanden und haben uns zugejubelt", erinnerte sich der gebürtige Münchner.

Und auch für dieses Turnier blickt Lahm positiv auf die "Host City" Stuttgart. "Erstmal waren sie vom Start weg sehr, sehr strukturiert und gut organisiert", sagte er am Mikrofon von SWR Sport. Das Stuttgarter Organisationsteam habe schnell Entscheidungen getroffen. "Und jetzt würde ich sagen, sie schaffen viele Begegnungen", erklärte Lahm. "Das ist eben in der heutigen Zeit das Wichtige, Menschen zusammenzubringen und eben nicht nur bei den Spielen auch drum herum."

Cacau drückt VfB-Kandidaten die Daumen

Lust auf Fußball macht in Stuttgart gerade der VfB, der auf Platz drei der Bundesliga-Tabelle steht. Vereins-Ikone Cacau ist Botschafter der Host City Stuttgart für die Euro 2024 und schätzt den Erfolg des Teams als sehr wichtig für die Stimmung während der EM ein. "Stuttgart und Region atmet Sport und Fußball", sagte der 42-jährige zu SWR Sport. Wenn der VfB gut performe, sei die Laune gut und die Freude groß. Das übertrage sich dann auch auf die EM-Spiele in Stuttgart. Er freue sich, dass sein ehemaliger Verein die Kurve bekommen habe. Außerdem hofft der ehemalige Nationalspieler, auf einige Nominierungen von VfB-Spielern. "Die haben sich das erarbeitet und verdient", meint der Deutsche Meister von 2007.

"Trophy Tour" startet in Stuttgart

Während über den EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann noch spekuliert wird, steht eine Sache bereits fest: Die EM-Trophäe, der Henri-Delaunay-Pokal, kommt nach Stuttgart. Zum Auftakt der "Trophy Tour" stellt die UEFA das Objekt der Begierde vom 22. bis 24. März am Schlossplatz in Stuttgart aus. Dort können Fans dann ab 15:30 Uhr Fotos mit der Trophäe machen, bevor er bis zum 13. Mai durch alle zehn Host Citys reist. "Ich durfte sie nie gewinnen, also werde ich auch da sein", sagte Lahm. Ob seine Nachfolger in der Nationalmannschaft dem Pokal so nahe kommen können, entscheidet sich ab dem 14. Juni. Dann beginnt in München die Europameisterschaft mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland. Nach Stuttgart kommt das DFB-Team dann am 19. Juni für das Spiel gegen Ungarn.