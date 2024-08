Glassplitter spritzten auf die Straße: In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in einer Pizzeria in Eislingen an der Fils zu einer Explosion gekommen. Verletzt wurde niemand.

In Eislingen an der Fils (Landkreis Göppingen) hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Explosion in einer Pizzeria gegeben. Durch die Wucht schleuderten Glassplitter bis auf die Straße. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Auch Teile des Inventars zerstört Mehrere Fenster sind geborsten, Teile des Inventars zerstört. Ein entstehender Brand konnte von einem Mitarbeiter schnell gelöscht werden. Wie es zu dem Unglück kam, wird von der Polizei noch ermittelt. Möglicherweise handelte es sich um eine Verpuffung.