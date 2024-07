Am Freitag trifft die deutsche Nationalelf in Stuttgart auf Spanien. Ein zweites Heimspiel für einige Spieler und das letzte EM-Spiel in Stuttgart. Viele freuen sich auf das Match.

Im EM-Viertelfinale geht es für die deutsche Mannschaft am Freitag um alles: Bei einer Niederlage gegen die Spanier scheiden sie aus dem Turnier aus. Die Stimmung vor dem Spiel ist gut - auch bei den Spielern. Für Nico Schlotterbeck ist es schon das zweite Heimspiel während dieser EM. Er wurde in Waiblingen im Rems-Murr-Kreis geboren. "Meine Jungs werden im Stadion sein, die ganze Familie. Deswegen freue ich mich riesig aufs Viertelfinale", so Schlotterbeck. Großer Zusammenhalt während Fußball-EM spürbar Rund 600.000 Menschen haben die Spiele bisher beim Public Viewing in Stuttgart verfolgt, die Spiele selbst waren ohnehin schnell ausverkauft. Markt-Verkäuferin Sabrina Vohl aus Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) verbindet mit der diesjährigen EM vor allem Zusammenhalt. Dieses Jahr finde ich, haben wir echt einen guten Zusammenhalt. Wir sind eine tolle Mannschaft und man merkt auch, dass die sich gut verstehen. Verkäufer Erdogan Akman freut sich vor allem über den großen Rückhalt, den ausländische Fans ihren Mannschaften entgegenbringen. Als Deutscher mit türkischer Migrationsgeschichte drückt er bei den kommenden Spielen sowohl dem türkischen als auch dem deutschen Team die Daumen. Und selbst der wenig fußballbegeisterte Markteinkäufer Josef Widmann sagt: "Wenn Deutschland ins Finale kommt, das wäre schon schön natürlich." Internationale Fan-Freundschaften während der EM Der Zusammenhalt beschränkt sich dabei nicht nur auf die Fans einer Mannschaft. Mit ihrem Motto "No Scotland, no Party!" und ihrer Dudelsack-Musik haben vor allem die schottischen Fans die Herzen der Stuttgarterinnen und Stuttgarter gewonnen. Vor dem Spiel Schottland - Ungarn sorgen diese zwei Dudelsackspieler für gute Stimmung. SWR Julia Georgii Mechthild Munk aus Degerloch hat auf einem Spaziergang zwei schottische Fans getroffen und die Frage aller Fragen gestellt: Was trägt so ein Schotte unter seinem Kilt? Zur Antwort haben die beiden Männer kurzerhand eben diese hochgehoben. Die Degerlocherin hat das Ergebnis in einem Gedicht festgehalten und dem SWR gezeigt: "Ich traf heute zwei Schotten, und durfte mit aufs Bild. Sie trugen speziell Klamotten. Ich glaube, man nennt sie Kilt. Auf meine kesse Frage, ob ich mal drunterschau, fördert einer ein Panty zu Tage in Farben weiß rot blau. Der andere lüpfte sacht und zögerlich den Saum. Da haben wir herzlich gelacht. Er war nackig! Ich glaubte es kaum." Mechthild Munk bedauert das frühe EM-Aus der gut gelaunten Schotten. Damit ist sie nicht allein: Schon vor der Niederlage wurde eine Online-Petition ins Leben gerufen, die ein jährliches Freundschaftsspiel zwischen Schottland und Deutschland fordert. Die wurde inzwischen schon von 59.000 Menschen unterschrieben. Aber nicht nur die Schotten und die Deutschen verstehen sich gut. Geschäftsinhaber Winni Klenk hat nach dem Spiel Kroatien - Albanien beispielsweise beobachtet, wie die Fans der beiden Länder gemeinsam das 2:2 gefeiert haben. "Fußball verbindet", findet Klenk. Und laut einer Umfrage der Reiseplattform Booking.com schätzen 41 Prozent der Befragten an der EM, dass man dadurch Fans und Kulturen aus aller Welt kennenlernen kann. Urlaub im eigenen Land durch Fußball-EM Apropos Reisen: Zum Viertelfinale kommen viele Fans extra nach Stuttgart, um ihre Mannschaft vor Ort anzufeuern. Booking.com-Daten zeigen, dass die Suchanfragen von deutschen Reisenden von Freitag (5. Juli) auf Samstag (6. Juli) im Jahresvergleich um 71 Prozent gestiegen sind. Und auch viele spanische Fans wollen ihr Team unterstützen. Die Suchanfragen von spanischen Reisenden sind in diesem Zeitraum sogar um 224 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen. Aus Spanien und Deutschland kamen für den Zeitraum der EM mit die meisten Anfragen für Übernachtungen in Stuttgart. Hohe Hotelpreise in Stuttgart während der Fußball-Europameisterschaft (Symbolfoto) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sven Hoppe Den ein oder anderen Spanier, der für das Spiel angereist ist, könnte es eventuell ins Classic Rock Café von David Blanco zum Public Viewing verschlagen. Das Café ist für Freitagabend schon restlos ausgebucht, 70 Prozent der Gäste sind demnach Spanierinnen und Spanier. Trotz des gemischten Public Viewings rechnet der Café-Besitzer mit guter Stimmung: Am Ende des Tages liegen wir uns in den Armen und werden zusammen feiern, egal, wer gewinnt. In Stuttgart leben dabei generell viele Spanierinnen und Spanier. Von den über 140 Nationen, die in der baden-württembergischen Landeshauptstadt leben, stellen sie eine der größten Gruppen dar. Sicher kann sich die spanische Nationalelf schon allein deswegen auf lautstarke Unterstützung durch ihre Fans freuen. Sieg oder Niederlage? So tippen die Stuttgarter Darüber, wie das Viertelfinal-Spiel ausgeht, sind sich die Fans allerdings noch uneinig. Manche tippen auf einen Sieg für Deutschland. Ein Mann spricht sogar von einem "Kinderspiel" und rechnet mit einem 3:0 Sieg für Deutschland. Ein anderer Passant ist sich dagegen sicher: "Spanien ist eine Nummer zu groß für die Deutschen." Wer recht behält, entscheidet sich dann am Freitag, wenn die beiden Mannschaften aufeinander treffen und von ihren jeweiligen Fans bejubelt werden - ob direkt im Stadion, beim Public Viewing oder gemütlich zu Hause von der Couch aus. Wir sind für euch wieder mit dabei! Am Freitag berichten wir wieder live hier rund um das Spiel. Der Liveticker startet um etwa 10 Uhr.