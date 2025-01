Esslingen: Mann soll zwei Unfälle in zwei Stunden gebaut haben - Auto wohl geklaut

Der 30-Jährige fuhr auffällig, war aggressiv und flüchtete zwei Mal von der Unfallstelle. Als die Polizei ihn fand, stand er unter Alkoholeinfluss.

Gegen 15:20 Uhr am Samstagnachmittag und dann noch einmal gegen 17 Uhr soll der Mann die Unfälle in Esslingen verursacht haben. Beim ersten Mal soll er auf ein Auto aufgefahren sein, das gerade angehalten hatte, beim zweiten Mal in ein parkendes Fahrzeug. Das meldete die Polizei. Vor den Unfällen war bereits eine Meldung von Passanten eingegangen, dass der Mann auffällig fahre und sich an einer Tankstelle aggressiv verhalten habe.

Nach Unfällen: Polizei findet Mann

Die Polizei fahndete nach dem Mann und fand ihn schließlich alkoholisiert und leicht verletzt in der Nähe seiner Wohnanschrift. Das Auto mit französischer Zulassung, mit dem der Mann unterwegs war, wurde im Sommer 2024 im Gebiet des Polizeipräsidiums Pforzheim gestohlen. Ob der Mann das Auto selbst geklaut hat, weiß die Polizei noch nicht. Das Auto wurde beschlagnahmt, der Mann musste eine Blutprobe abgeben.