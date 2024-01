Am Sonntag standen im Stuttgarter Hauptbahnhof alle Züge still. Das lag nicht am GDL-Streik, sondern an einem Hinweis auf "verdächtige Personen".

Nach der rund einstündigen Sperrung des Stuttgarter Hauptbahnhofs am Sonntag sind die vorübergehend festgenommenen Männer wieder auf freiem Fuß. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der Hauptbahnhof war am Sonntag kurz nach 11 Uhr gesperrt worden.

Hinweis aus der Bevölkerung: Männer mit Waffen im Hauptbahnhof

Zeugen hatten laut Bundespolizei am Sonntag drei Männer mit Waffen am Stuttgarter Hauptbahnhof gemeldet. Daraufhin sperrte die Polizei den Hauptbahnhof aus Sicherheitsgründen. Drei verdächtige Männer im Alter von 17, 19 und 22 Jahren wurden vorübergehend festgenommen. Auch das Auto, mit dem die Verdächtigen am Hauptbahnhof geparkt hatten, wurde durchsucht. Gefunden wurde ein Tierabwehrspray. Da aber keine Waffen bei ihnen gefunden wurden, wurden die Verdächtigen am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt, so eine Polizeisprecherin am Montagnachmittag auf SWR-Nachfrage.

Der Zugverkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof stand insgesamt gut eine Stunde lang still. Ein SWR-Reporter vor Ort berichtete von dutzenden Polizeifahrzeugen, die vor dem Bahnhofsgebäude standen.

Sperrung aufgehoben: Züge fahren seit Sonntag gegen 12:20 Uhr wieder

Laut einem Sprecher der Bundespolizei bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Der Bereich um den Hauptbahnhof sollte trotzdem gemieden werden - auch, weil zu dem Zeitpunkt keine Züge fuhren.

Am Sonntag gegen 12:20 Uhr wurde der Zugverkehr wieder freigegeben. Aufgrund des GDL-Streiks war nicht so viel los wie sonst. Einige Züge seien umgeleitet worden.