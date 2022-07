Ursache für Bahnchaos in Stuttgart offenbar gefunden: Vogel in Oberleitung

An Tag vier der Störungen auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof scheint klar, was den Oberleitungsschaden ausgelöst hat. Dabei soll ein Vogel eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Wie der SWR am Dienstag aus Bahn-Mitarbeiterkreisen erfahren hat, hatte sich ein Vogel in der Oberleitung nicht weit vom Stuttgarter Rosensteinareal verfangen. Daraufhin soll die Hochspannungsleitung gerissen und auf ein Signal gefallen sein. Dieses war den Informationen nach nicht geerdet.

Bahnmitarbeiter reparieren das Signal, das nach einem Oberleitungsschaden eine Großstörung am Hauptbahnhof Stuttgart ausgelöst hat. SWR

Vogel löste indirekt Stromimpuls aus

Dadurch wurde der Stromimpuls - ähnlich wie bei einem Blitzeinschlag - weiter geleitet. Die Folge ist eine Spur der Verwüstung. Ein Kabelschrank soll kaputt sein, ebenso Relaisgruppenstecker. Das sind Verbindungen, mit denen Stellwerke, Weichen oder andere Signale angesteuert werden.

Minister: Was ist das für ein System, das ein Vogel in die Knie zwingt?

Diese massive Kettenreaktion hat selbst Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) verwundert. Zwar wisse man, dass die ganze Bahn-Infrastruktur "marode und sanierungsbedürftig" sei, doch man müsse sich schon fragen: "Was ist das für ein System, das ein Vogel so in die Knie zwingt, dass ein ganzer Knoten platzt und nicht mehr funktioniert."

Schaltkasten aus den 1970er Jahren

Die Deutsche Bahn teilte am Dienstag mit: Man arbeite mit Hochdruck an der Reparatur. Auf Aufnahmen des SWR ist zu erkennen, dass am Dienstag Männer in orangefarbener Kluft an der Stelle tätig waren, wo die Oberleitung gerissen sein soll. Außerdem sind sogenannte Instandhalter aus dem ganzen Großraum nach Stuttgart gereist. Allerdings stammt der Schaltkasten zum Teil aus den 1970er-Jahren. Wie der SWR erfahren hat, sucht die Bahn nun in ganz Deutschland nach Ersatzteilen.

Schienenbeauftragter äußert sich zu Bahn-Störungen in Stuttgart

Michael Theurer (FDP), der Schienenbeauftragte der Bundesregierung, war am Dienstag auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof. Er zeigte ein gewisses Verständnis dafür, dass mit Blick auf Stuttgart 21 nicht mehr viel in die alte Bahninfrastruktur investiert worden sei: "Es gibt vielleicht auch gute Gründe, dass die Deutsche Bahn, die ja hier als eigenwirtschaftliches Projekt einen Tiefbahnhof baut, vielleicht jetzt nicht mehr hohe Summen in eine komplette Modernisierung ihrer Stellwerke und Signaltechnik investiert. Das würde ja auch Kritik auslösen."

Aktueller Stand der Störung am Stuttgarter Hbf

Seit Samstag ist wegen eines Oberleitungsschadens am Stuttgarter Hauptbahnhof ein Großteil des Zugverkehrs beeinträchtigt. Viele Verbindungen fallen nach wie vor aus oder sind verspätet. Das erklärte Ziel: Bis Donnerstag soll möglichst alles repariert sein.