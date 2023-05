In Korb (Rems-Murr-Kreis) ist am Samstagabend ein Brandkörper auf ein Wohnheim geworfen worden, in dem auch Geflüchtete untergebracht sind. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Ein bislang Unbekannter hat am Samstag gegen 23:30 Uhr einen Brandkörper auf ein Wohnheim in der Brucknerstraße in Korb (Rems-Murr-Kreis) geworfen. In dem Gebäude sind auch Flüchtlinge untergebracht. Nach Polizeiangaben prallte der Brandkörper gegen einen Rollladen und fiel außerhalb des Gebäudes auf den Boden. Dort wurde er von einem Bewohner gelöscht. Die Flammen griffen nicht auf das Gebäude über. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar. Um was es sich bei dem Brandkörper genau handelte, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Brandanschlag: Polizei sucht nach Täter Direkt nach der Tat suchte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Unbekannten, jedoch ohne Erfolg. Laut Zeugenaussagen war der Mann dunkel gekleidet, trug eine Basecap und einen Rucksack. In dem Wohnheim sind auch Geflüchtete untergebracht. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund lasse sich aktuell aber nicht bestätigen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Waiblingen.