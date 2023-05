per Mail teilen

Er soll Drogen von den Niederlanden zum Flughafen Stuttgart geschmuggelt haben. Sie waren gut versteckt. Erst Röntgenaufnahmen entlarvten den Drogenschmuggel.

Die Polizei hat am Flughafen Stuttgart einen 28-jährigen Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen aus den Niederlanden drei Dutzend Drogenpäckchen im Bauch geschmuggelt zu haben. Der Mann war bei einer Kontrolle am Busbahnhof des Flughafen Stuttgart durch widersprüchliche Aussagen zu seiner Reise aufgefallen, teilte das Stuttgarter Hauptzollamt am Mittwoch mit.

Röntgenuntersuchung entlarven Drogenschmuggel

Beamtinnen und Beamte führten einen ersten Test vor Ort durch. Das Testergebnis bewies den Kontakt mit mehreren Drogen. Anschließende Röntgenaufnahmen im Krankenhaus Esslingen zeigten, dass der Mann im Darm 36 Päckchen mit insgesamt 300 Gramm Kokain und 60 Gramm Heroin bei sich hatte. Diese waren in Kondomen verpackt.

Mann in Untersuchungshaft

Der Tatverdächtige kam mit einem Bus am Flughafen Stuttgart an. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.