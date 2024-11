per Mail teilen

Neben Essen und Trinken gibt es für die Kleinen auf dem Aldi-Weihnachtsmarkt in Stuttgart ein kleines Karussell. Eltern und Kinder freut es.

Bevor man sich eine Bratwurst oder einen Punsch an den Buden auf dem Aldi-Weihnachtsmarkt abholt, muss man zuerst an einer seperaten Kasse zahlen. Bei den Preisen wird sich manch einer sicherlich mehrmals anstellen. Der Discounter wirbt mit Glühwein für einen Euro, die Wurst, ob vegetarisch oder aus Fleisch, kostet zwei Euro.

Glühwein für einen Euro: Damit wirbt der Discounter Aldi Süd auf seinem eigenen Weihnachtsmarkt in Stuttgart-Bad Cannstatt.

Alle Buden auf dem Weihnachtsmarkt von Aldi in Stuttgart sind mit Tannenzweigen und Lichterketten geschmückt. Im Vergleich zu der Dekoration auf den Dächern der Buden auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt wurde der Weihnachtsschmuck jedoch eher schlicht gehalten.

Einkaufen und danach die Vorweihnachtszeit feiern: Der Discounter Aldi Süd hat in Bad Cannstatt einen eigenen Weihnachtsmarkt aufgebaut. Alle Einnahmen sollen gespendet werden.

Im Rahmen einer bundesweiten Aktion in vier Großstädten hat der Lebensmittel-Discounter Aldi Süd in Stuttgart einen Weihnachtsmarkt aufgebaut. Impressionen von vor Ort gibt es in der Bildergalerie.