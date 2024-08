per Mail teilen

Am Dienstagabend hat im Backnanger Bahnhof eine Regionalbahn einen Container erfasst, den ein Mann zuvor ins Gleisbett geworfen hatte. Er konnte kurz darauf festgenommen werden.

Ein 33 Jahre alter Mann hat am späten Dienstagabend einen Streugut-Container von einem Bahnsteig am Bahnhof Backnang (Rems-Murr-Kreis) auf die Gleise geworfen. Das teilte die Bundespolizeiinspektion in Stuttgart mit. Eine Regionalbahn fuhr den Angaben nach daraufhin auf den Container auf. Verletzt wurde niemand, der Zug wurde durch den Aufprall beschädigt.

Der mutmaßliche Täter flüchtete danach über die Gleise

Nachdem der 33-Jährige den Container auf die Gleise geworfen hatte, sei er selbst ins Gleisbett geklettert und in Richtung Maubach gelaufen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Mann kurz darauf gefasst und festgenommen werden. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren der Bundespolizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.