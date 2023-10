Hat jemand ein Problem mit der S4? Schon acht Mal lagen in den vergangenen Tagen Gegenstände auf den Gleisen bei Ludwigsburg-Favoritepark oder die S-Bahn wurde beworfen. Ist es ein Serientäter?

Am Wochenende haben unbekannte Täter wieder einen E-Roller und eine Holzplatte auf die S-Bahn-Gleise in Ludwigsburg geworfen, die von der S-Bahn überrollt wurden. Bei einem auf den Gleisen liegenden Fahrrad konnte ein Lokführer am Samstag gerade noch bremsen. Betroffen war laut Polizei erneut der Streckenabschnitt Favoritepark-Freiberg (Kreis Ludwigsburg).

Dort kommt es seit eineinhalb Wochen zu S-Bahn-Unfällen oder Fast-Zusammenstößen - meist, weil E-Roller auf die Gleise gestellt werden. Auf dieser Strecke fährt die Bahn mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde. Bisher wurde niemand verletzt. Es kommt aber immer zu Streckensperrungen und Verspätungen im S-Bahn-Verkehr.

Das ist bisher passiert: eine Chronik

Fahrgäste mussten aus S-Bahn gerettet werden

Bei dem Zusammenstoß am Mittwoch (11. Oktober) wurde die betroffene S-Bahn laut Bundespolizei schwer beschädigt. Die Bahn überfuhr ein E-Bike (Pedelec), das jemand auf die Gleise gelegt hatte. Wegen der Schäden musste sie danach anhalten- direkt an einem Bahnhang. Deshalb musste die Feuerwehr die Passagiere evakuieren und mit Rampen aus der S-Bahn holen. Ein Ersatzzug brachte die Fahrgäste zurück zum Bahnhof Ludwigsburg.

Ist es ein Serientäter?

Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Laut einer Sprecherin arbeitet die Polizei mit Hochdruck daran, den oder die Täter möglichst schnell zu finden. Die Polizei prüft unter anderem, ob es sich um einen Serientäter handeln könnte. Wie die Polizei rund um das betroffene Gleisgebiet vorgeht, bleibt aus ermittlungstechnischen Gründen geheim.

Bundespolizei warnt vor Entgleisung

Die bisherigen Vorfälle ereigneten sich meist zu ähnlichen Uhrzeiten am Abend in der Dunkelheit. Die Polizei warnt davor, dass solche Gegenstände auf den Gleisen einen Zug auch zum Entgleisen bringen könnten. Zudem könnten bei einem Zusammenstoß in Bahnhofnähe nicht nur Lokführer und Passagiere verletzt werden, sondern auch wartende Fahrgäste an der Haltestelle.

An diesem Bahnhof, Ludwigsburg-Favoritepark, haben Unbekannte mehrfach große Gegenstände auf die Gleise geworfen. SWR Vanessa Sieck

Anwohner melden Fahrräder an den Gleisen

Am Sonntag wurden im Gleisbereich am Nachmittag noch zwei Fahrräder und ein E-Roller gefunden. Anwohner hatten der Polizei die Gegenstände gemeldet. Ob sie ebenfalls überfahren wurden, war laut einer Polizeisprecherin am Montagmorgen noch unklar. Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Tat oder dem bislang unbekannten Täter an die Bundespolizei zu geben.