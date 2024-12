Aus noch ungeklärter Ursache hat ein Autofahrer in Besigheim am Mittwochmittag ein Brückengeländer durchbrochen. Das Auto stürzte samt den drei Insassen fünf Meter in die Tiefe.

Ein 35 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochmittag gegen 13 Uhr auf der B27 in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) von einer Brücke gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, hat er nach einem Tunnel in Richtung Bietigheim-Bissingen nach rechts gelenkt. Der Wagen habe daraufhin das Brückengeländer kurz vor der Einmündung zur Riedstraße durchbrochen und sei etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Auf einem Fußweg unterhalb der Brücke sei das Auto dann seitlich liegen geblieben. Drei Menschen schwer verletzt Der Fahrer, eine 33-jährige Frau und ein acht Jahre alter Junge waren zum Zeitpunkt des Unfalls im Auto. Alle drei erlitten laut Polizei schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Polizei ermittelt zur Unfallursache Wie es zu dem Unfall kam, sei noch nicht klar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 30.000 Euro. Fahrtüchtig sei das Auto nicht mehr. Um die Unfallstelle herum gab es am Nachmittag Verkehrsbehinderungen.