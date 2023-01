Habilou Nacer Nsami will in Stuttgart in der Altenpflege arbeiten. Dort wird Personal dringend gesucht. Doch zunächst scheiterte der Abschluss an seiner Deutschnote. Jetzt hat er bestanden.

Bei einer erneuten Deutschprüfung haben mehrere Berufsschüler der Altenpflegehilfe, die zunächst wegen einer schlechten Deutschnote in ihrer Ausbildung durchgefallen waren, am Mittwoch nun doch bestanden. Das sagte der Stuttgarter Rentner Volker Brümmer, der ehrenamtlich Geflüchtete betreut, dem SWR.

"Ich freue mich sehr", sagte Brümmer. Nun darf Habilou Nacer Nsami aus Kamerun die Berufsbezeichnung zum "staatlich anerkannten Altenpflegehelfer" führen. So steht es in der Urkunde, die dem SWR vorliegt.

Ehrenamtlicher Betreuer setzt sich ein

Zunächst war Habilou Nacer Nsami wegen einer Fünf in Deutsch durchgefallen. In den anderen Fächern hatte er eine Eins, zwei Zweien, eine Drei und eine Vier erzielt. Die Noten liegen dem SWR vor. Dem Betreuer Volker Brümmer fiel es schwer, die schlechte Deutschnote nachzuvollziehen. "Wie können dann die Noten in den anderen Fächern so viel besser sein?", fragte Brümmer.

Habilou Nacer Nsami, 24, ist jetzt staatlich anerkannter Altenpflegehelfer. SWR

Von seinen regelmäßigen Gesprächen mit Nsami war Brümmer der Überzeugung, dass das Deutsch des Kameruners für eine Arbeit als Altenpflegehelfer ausreiche. Jedoch steht in den Bestimmungen des baden-württembergischen Kultusministeriums, dass in Deutsch mindestens die Note vier nötig ist, um die Abschlussprüfung zu bestehen. Brümmer setzte sich dafür ein, dass die Deutschprüfung wiederholt wird, was dann laut Brümmer an diesem Mittwoch geschah. Die betreffende Berufsschule wollte sich auf SWR-Anfrage nicht zu dem Fall äußern.

Altenpfleger händeringend gesucht

Habilou Nacer Nsami und Volker Brümmer blicken in die Zukunft. Nsami will nun die dreijährige Ausbildung zum Pflegefachmann draufsatteln - und zwar in demselben Stuttgarter Altersheim, in dem auch die bisherige Ausbildung lief, so die Hoffnung des ehrenamtlichen Betreuers.

Die Personalnot in der Altenpflege ist groß - und wird sich künftig wohl noch verschärfen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Nach einer Prognose der Krankenkasse Barmer von Anfang letzten Jahres werden bis zum Jahr 2030 allein in Baden-Württemberg rund 710.000 Menschen auf Hilfe in der Pflege angewiesen sein. Das sind laut Barmer-Pflegereport über ein Fünftel mehr Menschen als bislang angenommen. Zugleich fehlten zusätzlich 4.000 Pflegekräfte. Ursachen für diese Entwicklung seien unter anderem die demografische Entwicklung.

Weil Personal so dringend gesucht wird, will das Land Baden-Württemberg künftig mehr Menschen für die Altenpflege aus dem Ausland anwerben und mehr in Sprachkurse investieren.